10 Actores que fueron despedidos de sus series por escándalos

La lista que verás a continuación trata de 10 actores que estaban en un momento importante de sus carreras pero un error los llevó al despido, echa un vistazo:

Kevin Spacey

Aunque se especuló con distintos escenarios que implicaban una salida gradual de Kevin Spacey de House of cards, finalmente se ha sabido que no volveremos a ver a Frank Underwood en pantalla. Las acusaciones de acoso por parte de varios actores y miembros de las distintas producciones en las que ha estado implicado el actor en los últimos 30 años han provocado su despido definitivo por parte de Netflix. Un despido que no afecta solamente a la éxitosa House of Cards, sino también a Gore, una biografía del escritor Gore Vidal, protagonizada y producidad por Spacey, que se encontraba ya en fase de postproducción y que ha sido cancelada.

Mark Salling

Tras serle incautados en 2016 más de 500 vídeos y 50.000 fotos de contenido pedófilo, el protagonista de Glee acaba de declararse culpable de posesión de pornografía infantil y se enfrenta a una pena que podría llevarle a pasar más de siete años en prisión. Además tendrá que registrarse como delincuente sexual, evitar el contacto verbal con menores y mantenerse a 30 metros de distancia de centros recreativos y educativos. El actor, que en el momento de la detención estaba inmeerso en el rodaje de la miniserie Gods and secrets, fue despedido inmediatamtente y desde entonces no ha vuelto a trabajar.

Michelle Rodríguez

La actriz de Fast & Furious quiso hacer honor al blockbuster que protagoniza y durante el rodaje de Lost en Hawaii fue detenida por la policía, junto a su compañera Cynthia Watros (Libby, la “novia” de Hurley), por conducir rápido, furiosa…y borracha. Tras el incidente ambos personajes tardaron poco en desaparecer de la trama.

Mischa Barton

Era la estrella absoluta de O.C. pero la fama le pasó factura y de la noche a la mañana empezó a ocupar más páginas en la prensa amarilla que en la especializada lo que acabó conllevando su desparición de la serie tras una muerte especialmente conmocionante. Pocos meses después de su adiós fue detenida conduciendo ebria, en posesión de drogas y con un carnet no válido. El despido fue disfrazado de salida amistosa por el interés de Barton en pontenciar su carrera cinematográfica, pero sólo hay que ver cu filmografía posterior para comprobar lo poco creíble de esa disculpa.

Lauren Socha

Misfits fue una de las series más alabadas de 2009 y el personaje interpretado por Lauren Socha el más querido por el público. Pero en la vida real demostró no tener tan buenos sentimientos como la cani deslenguada, pero de buen corazón que interpretaba en la pantalla. En 2011 agredió e increpó con expresiones racistas a un taxista asiático y ya no volvió a interpretar nunca más a la heroína por sorpresa Kelly Bailey. El canal quiso desvincular la salida de Socha de la serie del inicidente, pero lo cierto es que el escaso tiempo transcurrido entre ambos resulta muy sospechoso.

Paul Reubens

‘Pee Wee Herman’ era uno de los personajes más célebres de la televisión americana de los 80. Con su ropa ridículamente ajustada, su pelo repeinado y una actitud de histérica felicidad había conquistado a niños y mayores y su éxito era tal que después de un lustro en pantalla acabó protagonizando la primera película de Tim Burton. Pero en 1991, Paul Reubens, el hombre tras el maquillaje de Pee Wee, fue sorprendido por la policía masturbándose en un cine X y las imágenes de su detención causaron un shock en la opinión pública que llevó a CBS a cancelar las emisiones de su serie.

Jamie Lynn Spears

Un embarazo no es exactamente un escándalo, pero si tienes dieciséis años y eres las protagonista de una ficción destinada al público infantil, puede que el canal que produce tu serie no lo vea de la misma manera. Y eso fue lo que pasó con Zoey 101, la serie protagonizada por Jamie Lynn Spears, hermana de Britney, que se emitió durante cinco temporadas en Nickelodeon y fue cancelada tras conocerse el estado de su estrella principal.

Jeremy Clarkson

Sus trece años al frente de Top Gear, uno de los programas más populares y exportados de la BBC, han estado plagados de polémicas por comentarios inapropiados que inlcluso llevaron a los embajadores de México y Argentina a presentar quejas formales ante la cadena pública británica. En el programa eran habituales los insultos racistas y aseveraciones tan locas como que había que matar a los huelguistas a tiros o que los que se suicidan en la vía del tren son unos egoístas (¿?), pero la gota que colmó el vaso fue su agresión a un productor del programa. La BBC dijo basta y Clarkson fue despedido del exitoso formato.

Gary Dourdan

Los problemas con las drogas fueron los causantes del despido de Gary Dourdan de CSI: Las Vegas. Tras ocho años en la serie, en los que era frecuente verlo fotografiado en estado de embriaguez, fue arrestado en posesión de cocaina, heroína y MDMA, una actitud muy poco ejemplar para un agente de policía. Pocos meses después su personaje Warrick Brown moría de un disparo.

Brett Butler

A mediados de los noventa Buttler gozaba de fama y popularidad y protagonizaba Grace al rojo vivo una comedia exitosa que contaba la vida de una divorciada alcohólica de mediana edad que trabaja en una refinería petrolífera y cría en solitario a cuatro hijos. Sí, eso era lo que en los noventa se entendía por comedia. Pero los problemas reales de Brett no tenían nada que ver con el alcohol, más bien estaban relacionados con la Vicodina a la que era adicta y que llevó a la cadena no sólo a despedirla, también a cancelar la serie.

