10 citas de los peores asesinos en serie que dejarán helado a cualquiera

Pésele a quien le pese, entre todas las verdades incómodas que tienen que ver con los habitantes de nuestro planeta, hay una controvertida por excelencia. Muy en el fondo de su alma, el ser humano posee una morbosa necesidad de relacionarse con el mal. Esto no quiere decir que todos seamos psicópatas y criminales: simplemente a la mayoría de nosotros nos gusta leer, escuchar o ver cosas macabras… Las historias reales suponen la fuente más abundante de terror: y dentro de ello, ¿qué puede ser más interesante que los casos de asesinos en serie? En las páginas siguientes os dejamos un listado de las citas más terroríficas de los criminales más temidos de la historia del mundo.

1. “Nací con el demonio dentro de mí”: H. H. Holmes

Holmes diseñó todo un complejo de edificios cuyo objetivo era atrapar sus víctimas y asesinarlas. Todo pasó durante la Exposición Universal de Chicago, en 1893. El emprendedor criminal logró acabar con la vida de más de 200 personas que, dicho sea de paso, se hospedaban en su mansión.

2. “No creo en el hombre, en Dios, ni en el Diablo. Odio a toda la raza humana, incluyendo a mí mismo”: Gary Ridgway

El Asesino de Green River fue sentenciado por matar a 48 personas entre los años ochenta y noventa. Una vez realizados los crímenes, abandonaba sus cuerpos en la ciudad de Green River (Utah, Estados Unidos). Según sus propias declaraciones, fue culpable de dos veces más muertes.

3. “Siempre sentía el deseo de causar dolor a los demás y hacer que los demás me causen dolor a mí. Parece que siempre me daba gusto todo lo doloroso”: Albert Fish

Conocido también como El hombre gris o El hombre lobo de Wysteria , reconocía haber lastimado y asesinado menores en cada uno de los estados, aunque sólo se le adscribían cinco crímenes de ese tipo.

4. “Todos tenemos en las manos el poder de matar, pero la mayoría de las personas tiene miedo de usarlo. Los que se atreven a hacerlo controlan la vida como tal”: Richard Ramirez

A mediados de los años ochenta, El acosador nocturno entraba en casas de las personas que habitaban en Los Ángeles y convertía los últimos momentos de sus vidas en la peor de las pesadillas. El total de sus víctimas asciende a 13 personas.

Richard Ramirez was caught bc a cop stopped him and mentioned something about the Night Stalker and Richard said he hopes he gets caught pic.twitter.com/M6P8PHSRIm

— Serialkillers (@sinaclefeelings) October 11, 2017