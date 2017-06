10 cosas que no sabías del Servicio Secreto de los Estados Unidos

4. Nombres en clave

El Servicio Secreto tiene nombres en clave para todo: para el presidente, la primera dama, la Casa Blanca, etc. El uso de estos nombres en su época tenía como objetivo mantener la seguridad de las comunicaciones electrónicas, puesto que estas no estaban todavía adecuadamente cifradas. En la actualidad, estos nombres se usan más bien con el propósito de asegurar que el mensaje sea breve, claro y conciso y más bien por cuestiones de una tradición ya que la tecnología permite que sus mensajes no puedan ser descifrados ni pinchados de ninguna manera. Otra curiosidad es que no es el Servicio Secreto quien elige los nombres, sino la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca. Así, por ejemplo, la Casa Blanca es “Castle” (Castillo), Barack Obama durante su legislatura era “Renegade” (Renegado), Michelle Obama era “Renaissance” (Renacimiento), Donald Trump es “Mogul” (Magnate) y otros personajes famosos como la reina Isabel II es “Kittyhawk” (Halcón común) y el Papa Juan Pablo II era “Halo” (Aureola).