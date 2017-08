10 famosos revelan las cosas más ridículas y divertidas que les pasaron mientras tenían sexo

Por obvias razones, cuando se trata de alguna figura del mundo del espectáculo, es normal que todos queramos estar enterados de algunos acontecimientos, sobre todo cuando se trata de sexo, pues a veces la picardía mezclada con el humor hacen buena combinación.

Todo el mundo tiene historias para contar, algunas graciosas y otras no tanto, sin embargo no todos son personas importantes como para que los demás estén interesados en ellos.

Por eso a continuación te presentamos algunas anécdotas por las que han pasado estos famosos:

1. Jenny McCarthy

Ojalá hubiera sido más emocionante. Ciertamente puedo decir que lo hice en el Gran Cañón, porque de lo contrario hubiera sido el asiento trasero de un coche y eso no es emocionante. Aunque el Gran Cañón no es divertido, hay escorpiones, piedras, suciedad y calor, fue como el peor sexo y más extraño de mi vida.

2. Bobby Brown

“Sentí que una gran cantidad de maldad había caído en esa casa”, escribió en sus memorias, Every Little Step: My Story. “Hasta el día de hoy creo que esa casa estaba embrujada”.

Una noche memorable, uno de los fantasmas descendió del techo y tuvo sexo conmigo. Después de dejar de reír, necesito que escuches lo que estoy diciendo porque no estoy inventando esto. Fue antes de que yo haya tocado alguna droga, además de hierbas y alcohol.

3. Kris Jenner

Tuvimos sexo en el baño y salimos y nadie dijo nada. Al final del vuelo, la azafata tomó el micrófono y dijo: ‘Felicitaciones, señor y señora Jenner, acaban de unirse al Mile High Club,estamos muy orgullosos de ustedes, y decidimos darle ¡una botella de champán!’. No pude meterme bajo el asiento de la vergüenza.

4. Jason Biggs

Su esposa contrató a una prostituta para su cumpleaños…

No tuve un buen momento al final. Mi esposa estaba en la cama, viendo, comiendo una bolsa de patatas fritas , riéndose. Yo no podía explotar mis habilidades. Además, dicha prostituta no estaba coqueteando con mi esposa y ahí se desintegró todo.

5. Armie Hammer

Ella dijo: ‘el verdadero amor deja cicatrices, no tienes ninguna’. Y entonces ella trató de apuñalarme con un cuchillo de carnicero. Por supuesto que rápidamente terminé con ella… siete meses después.

6. Wendy Williams

El hijo adolescente interrumpió…

Entró en la habitación a las dos de la mañana para pedir un favor a mi marido. Al día siguiente, salió con algunos de sus amigos y por lo general se despedía con un abrazo y un beso … ¡Nos abrazamos, pero no me besó!.

7. Anthony Kiedis

Según el escritor Larry Sloman, pasó lo siguiente:

Una noche, cuando Anthony tenía 12 años, fue con su padre y la novia al restaurante Rainbow Room. Ahí Anthony preguntó: ‘papá, ¿puedo tener mi primera experiencia sexual con tu novia?’, Y su padre dijo: ‘Claro, hijo’… Así que regresaron a la casa, su papá hizo una cama grande con cuatro colchones en su habitación y puso a la chica a su lado, y así es como Anthony perdió su virginidad.

8. Robbie Williams

Tuvo sexo con un ventilador en un hotel.

Era muy joven, así que pude cerrar los ojos y fingir que se trataba de alguien más.

9. Khloé Kardashian

Alguien más estaba manejando y yo estaba en el asiento trasero, pero soy una chica alta por lo que se sentía apretado y me dolían mis rodillas. Hacerlo en un coche en movimiento es una pérdida de tiempo, porque no lo disfruté ni terminé complacida.

10. Kathy Griffin