Esta es la religión que esclaviza sexualmente a menores y aprueba el incesto

Cuando una mujer cumple 14 años llega el momento de casarse, le entregan una lista y no puede elegir por marido a nadie que no se encuentre en ella. Así le pasó a Jessica cuando llegó a esa edad y su tío de 42 años intentó cortejarla, todo para que se convirtiera en su tercera esposa. Al final, eso no sucedió, pero desde hace años, la religión que promulga Jessica – si es que puede denominarse a dicho culto de este modo – mantiene este tipo de tradiciones en pleno siglo XXI.

La poligamia es una práctica milenaria que positiva o negativamente –para algunos– sigue vigente y en religiones como el Islam persiste hasta nuestros días, aunque sólo en algunos países practicantes es legalmente permitido. El hombre puede tomar hasta cuatro esposas siempre y cuando, pueda darles una dote que contenga propiedades y las mismas posibilidades económicas.

Si un hombre tiene varias esposas se le denomina poligamia mientras que poliandria se denomina al fenómeno cuando una mujer tiene varios esposos. En diferentes países se ha penalizado o prohibido, pero hay una religión contemporánea que permite dicha práctica entre varones, al grado de que involucra a un número ilimitado de esposas, incluso mezcla lazos con menores de edad y promueve el incesto: los mormones fundamentalistas.

Actualmente, según algunos registros, existen aproximadamente 100 mil adeptos a esta religión, ubicándose principalmente en Utah, Arizona, Idaho, Nevada en Estados Unidos; además de unas cuantas provincias en México y Canadá.

Algunas personas han tratado de normalizar la situación, piensan seguir practicándola pese a que existan leyes que la conciban como ilegal. Sin embargo, otros dicen que el no aceptar el amor libre o el que varias personas convivan conyugalmente con otra, sería atentar contra las libertades de un ciudadano. Unos la ven como algo natural; pero para otros, haber sido parte de eso fue como vivir un infierno del cual escaparon y ahora, cuentan su historia.

Existe un clan muy famoso por sus diversas peculiaridades: el Clan Kingston. Se ubica en Utah, Estados Unidos y de él se desprende un caso bastante conocido, el de Daniel Kingston, quien tuvo más de 12 esposas, abusó de sus hijas y aprobaba que sus hermanos mantuvieran relaciones sexuales con ellas, casándolas apenas cumplían los 14 años.

“La Orden”, como también se le conocía a este clan, predicaba la doctrina del incesto, los Kingston únicamente se casan con los Kingston, las mujeres no tenían ni voz ni voto y debían acatar lo que sus mayores dijeran, primordialmente sus padres. Cuando una mujer del clan cumple 14 años, se le otorga una lista de posibles maridos, sin importar que sean sus tíos, primos o familiares cercanos con una diferencia de edad considerable.

Jessica, Shanell y Andrea, todas ellas de la familia Kingston e hijas de Daniel, decidieron no acatar las normas y huir del lugar donde sufrieron abusos físicos, sexuales y emocionales. Se aferraron a las leyes y ahora, buscan generar conciencia sobre la poligamia, hablar sin tabúes y desmentir toda idea de que es buena, ya que puede dejar graves daños psicológicos.



La huida no fue sencilla, Jessica, la mayor de las hermanas Kingston iba a casarse con su tío 28 años mayor que ella, pero le pidió ayuda a su tía con quien logró obtener una orden de restricción en contra de su padre. Pelearon la custodia y consiguió deslindarse por completo de ellos, yendo a un hogar temporal. Posteriormente fue adoptada al cumplir 18 años.

Si quieres conocer qué pasó con estas chicas, debes ver la nueva serie “Las hijas de la poligamia” que retrata el calvario que estas tres hermanas pasaron para poder escapar de su propia familia, la cual las sometió año tras año a diferentes tipos de maltrato, sexual, emocional y psicológico.





La poligamia, si bien sabemos que en muchas ocasiones es por elección, en el Clan Kingston es una tradición común y por ello, estas tres mujeres salieron de ahí, hicieron su vida y ahora, ayudan a otras a escapar para evitar que se sigan teniendo estas prácticas que han arruinado la vida de muchas mujeres a través de diferentes generaciones.

Estará disponible en A&E con un total de 10 episodios donde podremos conocer de su propia experiencia lo que vivieron, cómo escaparon y lo que están haciendo actualmente para hacer un cambio y tratar de que menos mujeres de su familia sigan padeciendo maltratos.

