12 Famosas parejas a las que les importa un bledo los estereotipos amorosos

Hoy conocerás a 12 parejas famosas que demuestran que en el amor no existen estándares ni estereotipos.

A quienes les importa un pepino la estatura

2. Daniel Radcliffe (1,65 cm) y Erin Darke (1,70 cm). Erin no solo es más alta que su novio sino también 5 años mayor que él. Pero ni la diferencia en la estatura, ni la diferencia en la edad impidió este romance, y la pareja planea casarse pronto.

A quienes les importa un pepino la edad

3. Tilda Swinton y Sandro Kopp llevan 13 años juntos y no se sienten incómodos por los 18 años de diferencia en sus edades. A lo largo de todos estos 13 años Tilda ha sido una inspiración para el pintor alemán. Pocas veces la pareja aparece en público juntos. Ellos creen que todos tienen derecho a ser felices sin dejar entrar a personas ajenas a sus vidas.

A quienes les importa un pepino el estatus social

A quienes les importa un pepino el estatus oficial

8. Eva Medes y Ryan Gosling (6 años juntos). La relación empezó en el set, pero la pareja mantiene su vida personal en secreto. Precisamente gracias a Eva, Ryan ganó el premio por ”La-la-land“: “Mientras yo cantaba y bailaba, mi esposa criaba a nuestra hija, estaba embarazada de nuestro segundo hijo e intentaba ayudarle a su hermano a ganar la batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, alguien más hubiera ganado este premio”.

A quienes les importa un pepino la nacionalidad

10. Matthew McConaughey y Camila Alves. Matthew estaba cenando en el restaurante y prestó atención a la hermosa brasileña que estaba celebrando su cumpleaños. El actor no pudo resistir el deseo de invitarla a una cita, y ella no se atrevió a rechazar la invitación del estadounidense. La relación empezó momentáneamente, y 5 años después, Camila le propuso matrimonio a Matthew. Ahora la pareja tiene 3 hijos.

A quienes les importa un pepino lo físico

11. Cate Blanchett y Andrew Upton. “Cuando nos conocimos, Andrew me pareció prepotente, y yo a él, inaccesible. Luego un día estábamos charlando y de pronto me besó. Pensé: “¡Esto es!”“. La actriz no prestó atención a lo físico, para ella lo más importante era encontrar a alguien con quien realizar sus planes y sueños.

12. Christina Hendricks y Geoffrey Arend. Esta preciosa mujer de la serie “Mad Men” es increíblemente femenina. Y fue ella quien mostró la iniciativa para iniciar la relación, pidiéndole a Geoffrey su número de teléfono y luego declarándole su amor.