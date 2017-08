15 celebridades que no tuvieron reparo en mostrar su celulitis al mundo

Se dice que una persona con suficiente autoestima se acepta así mismo por lo que es, pero al mismo tiempo entiende que puede mejorar y crecer.

Ya sea que estas estrellas no tienen tiempo para ir al gimnasio y entrenarse seriamente, o simplemente les viene y les va sin importante la opinión de los demás. Estas amantes de los pantalones cortos y los bikinis sexy, a pesar de las imperfecciones de su figura, no están dispuestos a dejar de vivir o hacer algo, a causa de lo que piensen los demás. Quizás tengan razón… Aunque la verdad, verlo no es muy agradable.

Estar 15 bellas estrellas tienen celulitis, pero no les importa.

Jennifer Aniston

Anna Vyalitsyna

Alessandra Ambrosio

Scarlett Johansson

Kelly Brook

Diane Kruger

Paris Hilton

Tara Reid

Eva Longoria

Britney Spears

Jennifer Lopez

Sharon Stone

Cindy Crawford

Halle Berry

Pamela Anderson

