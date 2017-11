A 7 meses del accidente, así enfrentó Pilar Ruiz su regreso al hospital en Estados Unidos

En marzo de este año se supo de un grave accidente que protagonizó Pilar Ruiz. Con el paso el tiempo y ante todo pronóstico, la colombiana logró salir airosa del choque, pero con la desalentadora noticia de que quizás no volvería a caminar nunca más.

Hoy, a siete meses del accidente, el panorama para la modelo ha mejorado mucho, está en Chile, continuó su tratamiento y volvió a caminar. Sin embargo, tuvo que regresar a Estados Unidos para hacerse un nuevo chequeo médico.

Pero regresar al lugar del accidente no fue fácil para ella, y es por eso que decidió asesorarse con una psicóloga para afrontar los flashback cuando visitara el hospital: “Inmediatamente tuve el flashback de estar internada y de ese olor tan fuerte… tan particular que no se olvida nunca. Me sigue dando una sensación rara, pero he sido valiente. En Miami no he llorado ni nada por el estilo. Lo que puedo decir es que me dio trucos para mirar la situación desde otro punto de vista: ver que hay gente que está peor, sentirme privilegiada, saber que soy importante en este mundo y rodearme de gente positiva”, contó a Las Últimas Noticias.

La razón por la que decidió hacerse el chequeo allá y no en Chile se debe a que fue en Estados Unidos donde la operaron y recopilaron toda la evolución de la modelo desde el accidente: “Tengo médicos en Chile, pero como me operaron en Miami toda mi información está en el Jackson Memorial. Me da confianza, porque conocen mi historia. Aparte, el gasto de una posible operación debe ingresarse en el caso que sigue en investigación. Hubo un accidente y una persona fallecida, por lo mismo hay un caso abierto y no puedo sacar plata de mi bolsillo para operarme. Todo lo que tenga que ver con el accidente prefiero hacerlo aquí (en Miami), porque los gastos se incorporan al caso”, sentenció.