Alejandra Araya habló sobre el bullying cibernético que ha recibido por su papel de ‘Isabel’ en “Perdona Nuestros Pecados”

Uno de los personajes más odiados de la teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”, es el de Isabel Quiroga, papel que interpreta la actriz Alejandra Araya. La manipulación y frialdad de este personaje ha desatado una serie de reacciones en redes sociales.

La mañana de este martes, la actriz fue invitada al matinal “Mucho Gusto” para conversar sobre el fenómeno que ha provocado la ficción y cómo se ha tomado la audiencia el desempeño de su personaje.

Esta es la primera teleserie en la que Alejandra Araya aparece, por lo que los panelistas le preguntaron cómo ha sido para ella el contacto con los fanáticos, ya sea en la calle o a través de redes sociales como Twitter o Instagram.

“Ha sido super loco, sobre todo como el personaje es más odiado, me escriben unas cosas terribles”, respondió la talentosa actriz, y agregó: “¡En la calle me dicen Isabel!, la gente como que no separa el personaje del actor”.

Y si bien ha demostrado un gran talento para la actuación, por su papel ha recibido duros comentarios en sus redes sociales. “Me han escrito cosas como, ‘ojalá nunca más en tu vida aparezcas en una teleserie, porque me caes pésimo’”, contó.

Alejandra confesó que trata de no tomarse los insultos a modo personal, pero que a veces eso resulta ser imposible. “La gente se escuda detrás de un celular o de un computador para decir cosas, y sobre todo porque uno es nueva, y se está metiendo recién en este ambiente”, indicó.

Finalmente, la joven actriz reveló que en un principio revisaba las redes sociales para así conocer el feedback con la gente, “pero cuando empiezas a leer cosa, el trabajo es contrario… es mejor no entrar en esos lugares para que no te afecte directamente”, sentenció sobre las consecuencias que tiene la exposición mediática.