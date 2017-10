Álvaro Ballero hace sincera reflexión sobre andar en metro y saca aplausos entre sus seguidores

Me gusta promover una movilidad inteligente, en especial en una ciudad y país que creen que si andas en Metro es porque no puedes andar en auto o no tienes dinero… Hace una semanas subí una foto en el Metro y un tipo me preguntó si andaba en Metro porque no tenía auto, o porque no tenía plata… Qué mediocre creer eso, ando en 🚇 porque se demora menos de la mitad que en el auto, además evito ver la idiotez máxima del Capitalino, me encanta el Metro; pero lo principal es evitar los horarios peak, cuando iba a la pega lo tomaba a las 7:45 AM y por la tarde 8:00 PM, además está a una cuadra de mi casa en la primera estación (o última) de la línea 1, es un privilegio tomarlo ahí.

