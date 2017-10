Amenazan a Kika Silva con divulgar comprometedoras fotos junto a conocido actor nacional y se desata fuerte pelea en Instagram

La panelista del matinal “Bienvenidos”, Kika Silva, no lo está pasando muy bien, ya que desde hace algún tiempo ha sido víctima de varias amenazas a través de su cuenta de Instagram.

Resulta que la joven modelo de 25 años recibió un mensaje en la plataforma virtual, donde un usuario, quien se hace llamar “@chanchitoverdades”, la amenazó con divulgar una serie de imágenes en donde aparece ella junto al conocido actor nacional, Álvaro Gómez.

Este supuesto romance ya se había difundido, no obstante, en aquella oportunidad Kika Silva negó tener algún tipo de relación con el actor, no obstante, este sujeto asegura todo lo contrario.

Para ello, le dejó a la modelo un mensaje en una de sus fotografías en donde señalaba: “Trabajo en el gym que va Kika Silva (la entrena la Pepa) y a finales de septiembre de este año Kika entrenaba con Álvaro Gómez crossfit (él no es cliente), llegaban a la misma hora, estaban todo el rato juntos y se iban juntos. Después del gym iban a comer a un local que queda cerca y andaban pinchando”.

Luego agregó: “después él la invitó al evento Miradas Compartidas donde él aporta y ahí los pilló Intrusos y tú lo negaste, dijiste que ni se veían. Yo tengo 3 fotos y 2 videos de ustedes entrenando y cuando se agarraron a besos en el estacionamiento (habían cámaras) y tengo acceso, trabajo ahí, y todavía mantienen una relación sentimental, pero no pública”.

Finalmente, en el mensaje el sujeto escribió: “Según tú no son ni amigos, ¿por qué sigues negándolo? ¿qué onda?. PD: este no es mi Instagram oficial y si me bloqueas muestro las evidencias para que me crean”.

Tras este mensaje, la panelista de ‘Bienvenidos’ decidió responder a través de la misma red social, amenazando a este hombre con denunciar sus actos frente a las autoridades correspondientes: “Si sigues siendo tan psicópata te voy a denunciar al cyber crimen de la PDI. Nunca me meto en estas cosas, pero se te está pasando la mano, y que te metas con mis cercanos, no lo permito”, manifestó.

Sin embargo, la situación no quedó ahí, y el sujeto siguió respondiéndole a la modelo en otra foto: “1: no soy psicópata ni acosador (qué onda). 2: ¿me denunciarás por acoso? si sólo te saqué un par de fotos entrenando con Álvaro Gómez en el gym, cuando pinchaban todos los veíamos. Tú sabes que es verdad (en tu matinal la Argandoña dijo que salías con un actor) (…) 4: ¿denunciarme por acoso? ¿qué onda?, no te llamo, no te persigo, no te amenazo, nada de esas cosas de gente enferma, sólo quería contar una verdad”.

Finalmente, terminó su mensaje indicando: “psicópata, acosador, enfermo como tú me has llamado no soy, solo quise decir la verdad de tu romance con Álvaro Gómez, aunque a ti te duela desperfilarte como niñita cuica, diciendo que tú sólo has tenido un hombre en tu vida. Mentirosa mentirosa”.