Angelina Jolie asiste a importante Alfombra Roja junto a sus dos hijas mayores y muestra lo mucho que han crecido

La actriz Angelina Jolie continúa dedicada a trabajar y al cuidado de sus hijos tras su divorcio con el actor Brad Pitt. La también productora, directora y activista por los derechos humanos posó al lado de dos de sus hijas mayores y todas lucieron muy elegantes durante la premiere de su última la película “The Breadwinner”.

Jolie estuvo acompañada de sus hijas Shiloh y Zahara, quienes posaron sonrientes, agarradas de las manos y con outfits elegantes. La primera se mostró con traje negro compuesto por saco, chaleco y pantalón, en tanto su hermana usó un vestido con encaje del mismo color. Ambas estaban junto a la actriz Saara Chaudry.

En tanto, Angelina contrastó usando un vestido blanco con tacones en nude, maquillaje suave del cual resaltó el toque rosa en los labios y ligeras ondas en su cabello. Sus hijas han heredado el estilo sobrio de su madre, aunque cada con su propio sello personal.

No es la primera vez que Jolie se luce con su numerosa familia, pues luego de su separación con Pitt –con quien asistía a todos sus eventos públicos- la actriz prefiere tener la presencia de sus hijos para no acudir sola a las alfombras rojas o premieres. En tanto, se especula un posible romance de Angelina con un empresario, aunque no está confirmado.

Por su parte, Brad Pitt habría iniciado una relación con una actriz muy parecida a su exesposa, pero esto serían solo rumores, pues la joven artista ha negado cualquier vínculo que no sea laboral.

Vía: wapa