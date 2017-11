Antonella Ríos publicó una foto ‘a lo Kardashian’ y se llenó de críticas

Hace ya varios meses la actriz Antonella Ríos comenzó un estricto plan de ejercicios y alimentación saludable luego de no sentirse bien con su cuerpo tras sus embarazos. Es por esto que con mucho esfuerzo, la artista logró bajar más de 20 kilos, algo que la tiene muy feliz.

Gracias al cambio que tuvo en su cuerpo, es que la actriz se ha mostrado mucho más segura de sí misma, algo que ha plasmado a través de redes sociales donde suele compartir fotografías dejando ver su trabajado y curvilíneo cuerpo.

Es en Instagram donde Antonella hace gala de su cambio físico compartiendo varias fotos con poca ropa, sin embargo, a pesar de lo feliz que está ella con su cuerpo, son muchos los usuarios que no están de acuerdo con este tipo de fotografías y se lo han hecho saber a través de varios comentarios.

Críticas como “Tanta foto mujer ponte ropa eso queda para las jovencitas”, “Desde cuándo se volvió tan exhibicionista? Se trata de Subir autoestima a través de likes? Disfruta a tu hijo y ya!” o “Tanto posar en poca ropa, te ves regia estas hermosa!!! Pero ya es mucho con respeto” han abundado en sus redes, por lo que la actriz decidió alzar la voz al respecto.

Ante los malos comentarios, Antonella Ríos decidió responder y lo hizo tratando de mantener su simpatía: “Pero no vean las fotos! No es tan terrible! a mi me gustan , podrían ser flores u otras cosas … pero quiero poner estas fotos … a quien le hago mal?”.

Me pongo #millenial #madreehijoontour #vacaciones #pocazoalbronceado #faltaelbronceadofascinante #vueltaalarealidad #chilenosenelmundo A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Nov 15, 2017 at 10:04pm PST

¿Qué te parece?