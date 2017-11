Todas las mujeres tienen una forma distinta de seducir, sin embargo, para algunos esto se rige por el signo del zodiaco al cual pertenecen, y quizás puede ser así, ya que cada uno de ellos tiene una característica que lo hace único.

Es por eso que el portal Mujer Pandora compartió una lista con las mejores características de seducción que tiene cada mujer del zodiaco:

Aries

Son mujeres seguras de sí mismas y ningún desafío la supera, por lo que se enfrenta a todos los que se le presenten. Si alguien les llama la atención no dudan en hacerle saber sobre su interés.

Tauro

Las mujeres bajo este signo casi siempre buscan sentirse hermosas y admiradas. Sabe que si explota ese lado nadie se resiste a sus encantos.

Géminis

Con este signo nunca se sabe a la primera cuáles son sus verdaderas intenciones, por lo que es ella quien mantiene el control de la situación. Es romántica y ‘juguetona’, y si es necesario, puede sacar a relucir su lado más divertido.

Cáncer

Son las más románticas del zodiaco, les gusta que las conquisten y vivir el lado romántico de parte de su pareja. Por su personalidad tímida muchas prefieren que la otra persona dé el primer paso, sin embargo, si se lo propone, puede seducir con su forma única de ver el mundo.

Leo

Tienen una personalidad muy fuerte y les gusta ver hasta donde pueden llegar los demás con tal de halagarlas. Les gusta que las admiren, pero no se dejarán convencer por la primera persona que se les acerque, pues saben lo que valen y merecen. Las mujeres Leo logran conquistar con su fuerte personalidad y desplante, algo que las hace irresistibles para muchos, aunque también hay quienes se “espantan” por la personalidad que ellas tienen.

Virgo

Tienen un lado racional muy desarrollado y por lo mismo es que a veces les cuesta dejarse llevar, no obstante, cuando lo hacen pueden ser las más seductoras. Son mujeres fuertes y seguras y siempre buscan nuevas formas de vivir fantasías.

Libra

Es uno de los signos más calmados en cuando a la seducción y conquista, pero esto no significa que su presencia no deje sin aliento a todo el mundo. Su ternura y delicadeza la vuelven una persona difícil de ignorar. Si las mujeres Libra saben que van por algo seguro, no se detendrán hasta conseguirlo.

Escorpión

Son irresistibles, pues saben expresar sus deseos mediante palabras, miradas y lenguaje corporal. La sensualidad de este signo está marcada por lo carnal, por lo que pocos se resisten, logrando conquistar hasta el corazón más terco.

Sagitario

Les gustan las aventuras y las emociones y por lo mismo es que no se estancan en un tipo de conquista. Su mayor arma de seducción es la naturalidad con la que viven, con ellas no hay “dobles caras” y eso es algo que impresiona mucho a quienes las rodean.

Capricornio

Son de las más inteligentes y calculadoras del zodiaco y es por eso que logran seducir mediante un comentario interesante y una gran sonrisa. Las personas que las rodean disfrutan de su compañía, pues tienen el don del liderazgo. Son mujeres difíciles de olvidar.

Acuario

Son mujeres divertidas y sin miedo a mostrarse tal cual son. Son seductoras por el simple hecho de que no son convencionales, les gusta arriesgarse y si alguien les interesa no tienen tapujos en demostrarlo, sin embargo, si alguien no les agrada, no dudan en hacérselo saber.

Piscis

Son personas serenas y transparentes, tienen su propio mundo, pero si les interesas te invitan a vivir en él. El aire misterioso que las rodea es su principal arma de seducción, ya que generan las ganas de saber qué pensamientos están en su mente.