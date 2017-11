Así fue como Julio César Rodríguez logró conquistar a Betsy Camino

Betsy Camino se hizo conocida luego de participar en el programa de Mega “Morandé con Compañía”, sin embargo, ahora la modelo es parte del panel del matinal de Canal 13, “Bienvenidos”.

Fue justamente en dicho espacio de la mañana que la modelo cubana reveló a sus compañeros de programa cómo fueron sus primeros encuentros con su actual pareja, el periodista Julio César Rodríguez.

En dicha oportunidad, Betsy contó que el comunicador de 48 años fue muy romántico y que además tiene un gran sentido del humor.

“Conocer a Julio, que es tan simpático, tan bueno para tirar la talla, me hizo sentir cómoda. La primera cita fue en su restaurante y me dijo ‘te voy a traer la especialidad de la casa’ y yo dije ‘en un restaurante peruano es un cebiche’. Y cuando los chicos van a servir, era todo comida cubana. Eso me encantó. Todo, la ropa vieja, el arroz congrís. ¡Todo! No faltó ni un detalle”, expresó la modelo.

Además del buen humor del periodista, Betsy destacó la inteligencia de Julio César y confesó sentirse completamente enamorada de él.

“Sí, siento que estoy enamorada. Uno nunca sabe lo que puede pasar mañana, a lo mejor nos peleamos, pero sí creo que me siento enamorada“, sostuvo.

Cabe señalar que la modelo y el periodista tienen 24 años de diferencia de edad, sin embargo, ese tema no les importa, ya que declaran sentirse profundamente atraídos el uno por el otro. “No es tema para nosotros”, señaló hace un tiempo atrás Julio César Rodríguez al ser consultado al respecto.