Así reaccionó Ingrid Aceitón tras quedar segunda en el concurso Miss Universo Chile

Este jueves 15 candidatas participaron para coronarse como la nueva Miss Chile para Miss Universo 2017, pero quien resultó ganadora fue Natividad Leiva, una joven santiaguina de 25 años.

Entre las bellas participantes estaba la modelo y ex chica reality, Ingrid Aceitón, quien pese a sus reiterados cambios de look, acondicionamiento físico y cirugías plásticas, no logró convencer a los jueces quedándose con el segundo lugar, puesto que también es conocido bajo el nombre de “segunda princesa”.

Recordemos que en el año 2012 Ingrid participó del docureality de Canal 13, “No basta con ser bella”, donde 11 jóvenes competían para coronarse como Miss Chile. En esa oportunidad, Camila Recabarren fue la ganadora e Ingrid fue eliminada en los cuartos de final.

Con el paso de los años, y luego de su participación en el reality “¿Volverías con tu ex?” admitió que sentía la necesidad de una revancha y por lo mismo no descartó inscribirse a más de un concurso de belleza, no obstante, esta vez tampoco lo consiguió.

Sin embargo, a pesar de la “derrota”, la modelo parece estar tranquila, ya que a través de Instagram quiso compartir un sereno mensaje con sus admiradores, quienes le brindaron todo su apoyo.

“¡Nos vamos feliz! Toda experiencia suma. Segunda princesa. Seguir agradeciendo a cada personita que siempre me ha entregado su apoyo. Es el fin de Miss Universo Chile”, escribió Ingrid Aceitón en la red social junto a una foto de ella posando frente al espejo.

Nos vamos feliz !! Toda experiencia suma 😋💖👑 2da princesa 🤗 Seguir agradeciendo a cada personita que siempre me ha entregado su apoyo 🇨🇱 Es el fin de Miss Universo Chile 🤗🎬📽🇨🇱 A post shared by Ingrid Aceiton (@ingridaceiton) on Oct 19, 2017 at 8:38pm PDT

Tras la publicación, sus seguidores la llenaron de comentarios de apoyo como “Tienes que insistir @ingridaceiton“; “¡Aahhh yo quería que ganara Ingrid!; “Nooo, eras la perfecta para representar a Chile“; “Tienes que participar el próximo año porque si este año fuiste favorita desde que te nombraron, el siguiente ya eres ganadora“.