Así respondió Michelle Carvalho a los comentarios hechos por Francisca Merino sobre su vida sexual

El día de ayer en el matinal “Bienvenidos”, Francisca Merino se llenó de críticas al hacer un comentario con respecto a la vida sexual de Michelle Carvalho. Y es que mientras los panelistas hablaban de la abstinencia sexual de algunos rostros de la televisión, se acordaron de las declaraciones de la modelo brasileña en la que confesó que lleva un año y medio sin tener relaciones sexuales.

Ante esto, Merino lanzó un comentario que la valió de muchas críticas, ya que indicó: “con razón se lo ha comido todo”, sobre todo porque Michelle lleva un largo tiempo luchando contra los kilos extra que le trajeron una enfermedad que padece.

Es por eso que las palabras de la actriz molestaron a la ex chica reality, quien utilizó su cuenta de Twitter para responderle a Merino a través del conocido meme de “wea mía”.

Solo tengo una cosa a decir sobre tu comentario @PanchaMerino1 hacia mi hoy en @bienvenidos13 😉😌😙 pic.twitter.com/mPsvAjFMub — MICHELLE CARVALHO (@mrs_carvalho) October 24, 2017

Los seguidores de la brasileña la apoyaron, señalando que Francisca se había desubicado. Sin embargo, hubo muchos otros usuarios que entendieron mal el meme pensando que se refería a hombres, cuando en realidad las declaraciones eran por la comida.

“Qué poco asertivo el comentario de Pancha Merino. Poca lealtad de género, además de comentario machista que da paso para maltrato de hombres”, escribió Kathy Bodis en la misma red, defendiendo a su amiga Michelle.

Por eso, el programa “Intrusos” conversó con la panelista de Canal 13, quien explicó el contexto de su comentario: “Lo dije porque es sabido que a las mujeres, cuando no tenemos actividad sexual (y lo digo por experiencia propia), nos dan más antojos y ganas de comer. Es una necesidad de complacer tu cuerpo y sentirte más feliz”, señaló.

Posteriormente, entendiendo el error que había cometido, la panelista del matinal de Canal 13 quiso pedir disculpas a través del mismo programa de farándula de La Red. “No fue con ninguna mala intención. Fue una talla al aire por mi experiencia propia. Si lo entendió mal, mil disculpas”, dijo.

Michelle, por su parte, no justificó las palabras emitidas por la actriz, pues más allá del contexto “lo que quedó claro es que, por no tener relaciones, me puse gorda. Y que por eso mismo no pude tener relaciones… Independiente de si se refería a los hombres o la comida, igual me quiso decir gorda y eso no corresponde en televisión”, indicó.

Sin embargo, la modelo brasileña se hizo cargo de episodios del pasado en que ella ha actuado de la misma manera, como cuando trataba de ‘chancha negra’ a Dominique Gallego en “Mundos Opuestos”. Por eso, aseguró: “Todos pueden pecar y equivocarse. Yo también lo hice. Si ella lo hace de corazón, acepto las disculpas y le creo”.