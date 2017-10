Así se defendió Kel Calderón ante las críticas por polémica campaña que protagonizó con Vesta Lugg

Hace algunos días se dio a conocer una polémica campaña publicitaria que protagonizaron Kel Calderón y su amiga, Vesta Lugg. El comercial es para la marca FES de Johnson y el eslogan principal era “No pruebes”.

La publicidad, que hace referencia a la libertad femenina y a la diversidad sexual, fue mostrada por televisión y a través de redes sociales, no obstante, tuvo que ser sacada de la pantalla chica, ya que se generó gran polémica al respecto.

Las osadas imágenes no fueron del agrado de todos, por lo que circularon todo tipo de mensajes en redes sociales.

Ante esta situación, Kel habló con el portal Ar13, defendiendo la campaña publicitaria y asegurando que “uno piensa que Chile está mucho más avanzado y que es mucho más inclusivo de lo que es”.

Si bien muchos usuarios defendieron la campaña publicitaria hecha por Calderón y Lugg, hubo otros que criticaron a las amigas, sobre todo a la abogada, ya que según ellos esto perjudicaría su carrera.

Sobre la decisión de sacar el comercial de la pantalla, Kel Calderón indicó: “La campaña ya no está saliendo en televisión y yo entiendo la decisión, porque la presión social es muy grande. A mí me rompe el corazón y me decepciona mucho porque esta es una causa en la que creo”.

Además, la joven abogada agregó que se siente un poco decepcionada, ya que considera que las críticas son un doble discurso: “Encuentro que somos un poco doble estándar, que es lo que hacemos los chilenos siempre. Cuando matan a un cabro afuera de una disco por ser gay, todos nos golpeamos el pecho y rasgamos vestiduras por la Ley Zamudio y después como la típica del adulto ‘yo soy súper pro gay, pero no se den besos delante mío’”.

También se refirió al criticado beso con su amiga, Vesta Lugg, asegurando que le mensaje era que ‘una mujer puede hacer lo que quiera’ y que ser una “powergirl” no es ser ‘chora’, sino que es tener la capacidad de elegir lo que ellas quieran sin miedo a ser catalogadas o juzgadas.

Finalmente, aseguró que está contenta por la campaña y que seguirá luchando por los movimientos sociales: “Me decepciona un poco la mentalidad de alguna gente pero yo creo en lo que estoy diciendo, agradezco la oportunidad y la campaña”.