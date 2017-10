Así se defendió León Murillo de las acusaciones en su contra por abandono animal

El humorista León Murillo se ha visto involucrado en una polémica, luego de que los vecinos de su casa ubicada en la comuna de Ñuñoa denunciaran que había dejado abandonada a su perrita Copec.

El caso fue dado a conocer por el matinal de La Red, “Hola Chile”, luego de que los vecinos llamaran asegurando que la madrugada del martes pasado la perrita había intentado escapar del hogar de Murillo, pero que no pudo, ya que se quedó atrapada en la reja, lo que le provocó una gran herida.

“Despertamos y vimos que la perrita estaba atrapada en la reja de la casa. Llamamos a Carabineros y la sacamos, pero después volvió a quedar atrapada y esta vez se enterró un fierro en el estómago”, declaró Giovani Culiaciati al matinal de La Red.

Tras la llegada de Carabineros al lugar, Giovani junto a otros vecinos, intentaron comunicarse con el comediante, quien en ese momento no se encontraba en su casa, razón por la cual pensaron que la perrita había sido abandonada. Fue a eso de las 11 de la mañana que Murillo volvió a su domicilio para ver todo lo que estaba pasando.

Para desmentir estas acusaciones de abandono, León Murillo explicó que Copec fue rescatada de un servicentro en Curauma, Valparaíso, hace tres semanas. Desde ese entonces, la mascota ha estado durmiendo en su casa, no obstante, en este tiempo el humorista se está cambiando de domicilio, por lo que está en pleno traslado de muebles.

“Ella es cachorra, es escapista, entonces no me la puedo traer a esta casa (la nueva) si aún no termino de tapar los lugares donde se puede salir, por eso la dejamos en la otra casa donde ella llegó y pensamos que sería un lugar más amigable, es un espacio conocido”, comentó el comediante.

León Murillo lamentó la sutación ocurrida, además señaló que la dejaron sola por unas horas, ya que coincidió con un viaje que tuvo que realizar a la región de Valparaíso por el fallecimiento de un familiar: “Esta perrita fue rescatada para darle una mejor vida y estúpidamente sucede esto. Sin duda que me siento una carga tremenda en el alma”.

Finalmente, Murillo se defendió de las críticas recibidas por sus vecinos que lo acusaron de haber abandonado a su perrita, que quedó sola, según el comediante, por menos de un día: “Esto es súper extraño y confuso para mí, en ningún momento existió un sentido de abandono, me molesta la impresión que tienen los vecinos a quienes no conozco, pero rescato que exista una voluntad de preocuparse por los animales”, concluyó.