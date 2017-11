Bayer Leverkusen lanzó hilarante campaña para apoyar al equipo con imagen de Ricardo Canitrot

El programa “Jappening con Ja” es uno de los espacios televisivos más recordados por el público. Personajes como Ricardo Canitrot, el señor Zañartu o ‘Espinita’ son muy recordados por el público, pero lo que no todos sabían y que llamó mucho la atención, es que “don Cani” también es conocido en Alemania.

El personaje interpretado por Fernando Alarcón fue elegido por el Bayer Leverkusen para aparecer en una de las últimas campañas para alentar al equipo. Para ello, el club alemán usó su cuenta de Twitter para publicar un gif que estaba acompañado por el mensaje: “Cuando un amigo te pregunta por qué apoyas Bayer 04 Leverkusen”.

Lo llamativo de la publicación es que la imagen que aparece de Canitrot corresponde a un recordado comercial chileno de la década de los ’80, donde el actor hace alusión al típico medicamento para aliviar el dolor de cabeza: “Si es Bayer, es bueno”.

When your amigo asks you why you support Bayer 04 Leverkusen…

😜😜😜😜 pic.twitter.com/x5qaTtrxn8

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 14, 2017