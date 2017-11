“Bienvenidos” se gana el repudio de los televidentes tras terminar con Michelle Adam llorando en el set

Este miércoles en el matinal “Bienvenidos” celebraron el cumpleaños número 41 de su conductora, Tonka Tomicic. Fue por este motivo que los integrantes del programa le dieron distintos regalos a la festejada.

Uno de estos panelistas fue Michelle Adam, quien le regaló ropa deportiva a la modelo, aprovechando el auspicio que tiene de una marca de ropa. Este detalle no pasó desapercibido para sus compañeros de programa, quienes molestaron a la presentadora del tiempo.

Dentro de los comentarios que hicieron los miembros del panel estuvo el de Polo Ramírez, quien señaló que el regalo de Michelle “tenía pinta de canje”, lo que desató las risas de Francisca Merino y Hugo Valencia.

Tras las pesadas bromas, Adam tuvo unas sentidas palabras para Tonka, diciéndole: “Te quiero mucho, te tengo mucha estima y cariño. Siempre me preguntan cómo eres tú y siempre digo que tal cual como te ves en la tele. Para los que no saben después de vestirse muy bonita siempre, se viste sumamente sencilla”.

Luego de sus palabras, le entregó el regalo a la conductora señalando: “Aunque me molesten me da lo mismo, estoy acostumbrada. Toda la vida me han molestado por distintas cosas. Ahora me da lo mismo”. Acto seguido abrazó a su compañera de trabajo.

El problema vino después, cuando tras decir sus cariñosas palabras, la meteoróloga se mostró muy emocionada, por lo que decidió abandonar el set entre lágrimas, causando la sorpresa de sus compañeros.

Minutos más tarde, Martín y Tonka fueron a buscar a consolar a su compañera de trabajo a camarines, quien no regresó al estudio por un buen rato. Es por eso que Tomicic señaló en pantalla: “Ella me dice que me quiere, me admira mucho. Yo quiero que sea muy feliz”.

Este momento causó total repudio de los televidentes, quienes a través de redes sociales manifestaron que el llanto de Michelle se debió a las pesadas bromas que sus compañeros de trabajo le hicieron.

Revisa las reacciones en Twitter:

Michelle no se emocionó, Uds se desubicaron, pidan disculpas — Nisse Caldichoury (@observoysigo) May 31, 2017

Q son chantas, se puso a llorar de tanto q la molestaron Y quieren hacernos creer q es emocion — maria jose diaz (@Diaz1Mariajose) May 31, 2017

sólo bullying lo q hicieron los hipócritas, nada de emoción. — giho.braver (@GihoBraver) May 31, 2017

Se pasaron, fueron muy pesados, qué se creen? Los auditores no somos tontos, vimos lo evidente. Michelle se sintió mal x cómo la trataron. — Paz Tapia (@paz_tr) May 31, 2017

Pidan Disculpa por lo que hicieron será mejor, últimos no se q se creen — maria jose diaz (@Diaz1Mariajose) May 31, 2017

Estaba todo tan lindo hasta q la hicieron llorar. Eso no es x emoción, es bullying !!!! — Stephi Urquhart B. (@mrs_urquhart1) May 31, 2017

Sin embargo, minutos más tarde, Michelle Adam salió a aclarar la situación, indicando que su llanto no fue por el bullying de sus compañeros: