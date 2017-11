Captan a Catherine Mazoyer tirándole las llaves de la casa a la cara a Sebastián Carter

A principios de semana la actriz Catherine Mazoyer se tomó las redes sociales dejando entrever que Sebastián Carter, su pareja por cinco años y padre de sus dos hijos le fue infiel, luego habló en los medios y confirmó que hace más de un mes están separados. En medio de esto salió la información que en pleno plan de reconquista la mujer se había percatado que el ex chico reality tenía a un nuevo amor.

Carter se defendió diciendo que nunca ha sido infiel, “Siempre he dicho que la ropa sucia se lava en casa y en este caso la tapa de la lavadora quedó abierta”, sentenció este martes en el programa “Intrusos” de La Red, y agregó un hecho no menor, “la persona que decidió separarse fui yo”.

“Lo único que diré es que nunca he sido infiel. Si ella se quiere llenar la boca hablando de mí, cosa de ella. Yo soy un caballero y nunca la he engañado. No voy a hablar más por respeto a mis hijos”, sostuvo en declaraciones a los medios.

Lo que sí está claro es que Catherine Mazoyer fue quien abandonó el hogar que compartían. Así lo captaron las cámaras de “Primer Plano”, el estelar de farándula de Chilevisión, donde – en un avance exclusivo – se puede ver cómo la actriz le lanza en la cara las llaves de la que fue su casa por años, para luego romper en llanto…De lo que no hay duda es de que las separaciones, sean del tipo que sean, siempre son dolorosas.

