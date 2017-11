La noche de este sábado, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su programa “La Divina Comida”, espacio en el que participó Carla Ballero.

En ese contexto, la modelo hizo una cruda revelación que llamó mucho la atención de los televidentes, ya que contó que cuando trabajó en el programa “Morandé con Compañía”, el animador, Kike Morandé, intentó robarle un beso, al igual que a otras modelos: “No fue como que me tiró un besito como a todas así de buena onda, si no que nivel ‘abuelito qué te pasa'”, contó sin dar más detalles.

Tras sus declaraciones, fueron muchos los medios de comunicación que quisieron saber más sobre las declaraciones de Ballero, y uno de ellos fue “La Mañana de Chilevisión”, quienes se contactaron con Carla para saber más acerca de eso.

En dicho espacio, la modelo indicó: “En el fondo, yo no dije nada. Jamás. Lo que dije claro es que me habían acosado mí, y los que intentaron u osaron acosarme o tirarme un besito, cualquier cosa, no les ha resultado”.

Además, trató de bajarle el tono a sus declaraciones, señalando que la conversación se produjo “en el contexto de una comida y uno se olvida y habla como si estuviera en el living de su casa”.

Finalmente, Carla Ballero concluyó diciendo que “Yo trabajé años con el Kike, lo conozco perfectamente y sé cómo funciona. Para mí ese contexto que viví no fue agresivo porque viene de él. Entonces, no tenía nada de raro, ni nada terrible, ni nada que no pudiera controlar y que se te vinieran encima. No. Es una situación casi divertida y chao”.

¿Qué piensas sobre los dichos de la modelo? ¿Crees que si alguien intenta robarte un beso es aceptable? Nadie puede hacer eso sin que tú estés de acuerdo.