Carolina de Moras hizo importante confesión sobre el accidente que terminó con la vida de Felipe Camiroaga

Seis años han pasado desde el fatídico accidente aéreo que le costó la vida a Felipe Camiroaga, Roberto Bruce, Felipe Cubillos, y muchas personas del desafío Levantemos Chile.

A pesar de que ha pasado el tiempo, hay muchas cosas que se desconocen sobre los minutos previos al embarque, y que poco a poco van saliendo a la luz. Uno de estos acontecimientos es el que reveló Carolina de Moras en el programa “La Divina Comida” de CHV.

En dicha ocasión, la ex compañera de Camiroaga en el matinal “Buenos Días a Todos”, confesó que ella había pedido ir en el viaje junto a sus compañeros: “Yo había pedido ir en ese viaje, hasta que el jueves se sumaron las agregadas culturales, que ocuparon todo el espacio del vuelo, con los libros para la biblioteca y con todo lo demás. Entonces Felipe me dice ‘Pucha negra, no vas a poder ir porque completamos cupo’. Y me acuerdo que fue ‘bueno, no voy, no importa””, aseguró.

“De repente empiezas a cachar que estás en los funerales y te empiezas a enterar de cosas terribles que en tu vida quieres enterarte de cómo aparecieron, de cómo los encontraron”, afirmó.

Luego de su confesión, la animadora volvió a tocar el tema en el matinal donde trabaja actualmente, “La mañana” de CHV. En dicho espacio, la modelo retomó la historia: “Yo pedí ir en ese vuelo, primero porque estábamos todos trabajando con el Desafío -Levantemos Chile- y Felipe Cubillos, y yo estaba a cargo de Talca, Concepción, Talcahuano donde estábamos haciendo colegios, jardines infantiles, etc.“, señaló y agregó que Camiroaga pidió estar sólo a cargo de Juan Fernández porque amaba esa zona.

Carolina aseguró que ella no conocía el lugar, por lo que le pidió a Felipe Camiroaga que interceda por ella para que así convenza a los jefes y la lleven. “Quedamos en eso, y de repente él me dice ‘yo creo que hay espacio, así que vamos'”, recordó Carolina.

Sin embargo, el día jueves los planes de la animadora se esfumaron, ya que no quedaba cupo para el viaje. “Felipe me dijo: ‘No sabí na se subieron unas agregadas culturales así que el avión va lleno, no hay espacio. De hecho están pensando en sacar gente del equipo'”, comentó.

Como no pudo viajar junto al resto del equipo, ese día viernes se fue a la nieve para descansar. En el lugar decidió tomar una siesta de más de 3 horas con el teléfono en silencio. “De repente me levanto y veo mi teléfono lleno de llamadas, mensajes, colapsado porque lo había dejado en silencio”, afirmó.

Y es que según contó la comunicadora, en ese momento se hablaba que “el avión había desaparecido con Felipe y Carolina”, lo que asustó a su familia.

No obstante, la estaban confundiendo con Carolina Gatica, una de las periodistas que falleció en el accidente. “Se hablaba del equipo del Buenos Días a Todos, pero no había certeza quienes eran todavía (…) Había mucha desinformación y mi familia estaba muy preocupada”, señaló y agregó que finalmente las cosas pasan por algo. “Las cosas son en la vida, tu momento llega y no hay nada que hacer”, sentenció.