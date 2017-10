‘China’ Suárez contó detalles sobre su nueva vida junto a Benjamín Vicuña

La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia ‘China’ Suárez comenzó de una manera muy polémica, por lo que ninguno de los dos hablaba mucho al respecto. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y ambos muestran públicamente su amor.

La actriz argentina es la que más habla sobre su relación revelando detalles sobre su embarazo, sobre el amor que siente hacia el actor y sobre los planes de matrimonio que tienen a futuro.

De hecho, fue en el marco del aniversario número 41 de la revista “Cosas” que la trasandina se mostró bastante abierta a contar aspectos de su vida, hablando en profundidad sobre sus planes.

Con respecto a su embarazo, ‘China’ Suárez partió contando: “Con los días, me vino un hambre voraz. Los primeros tres meses fueron terribles en ese sentido”.

Luego agregó: “me daban ganas de comerme un sandiwch y un postre”.

Tras esto, habló sobre su matrimonio, señalando que no quiere gastar mucho dinero, ya que quiere que sea algo más íntimo. Además, cuando le preguntaron sobre si la ceremonia sería en Santiago o en Buenos Aires, ella contestó: “Tiene que ser uno y uno. Mejor dos ceremonias chicas que una grande”.

Al ser consultada sobre la petición de matrimonio que le hizo Benjamín Vicuña, la actriz contó detalles, indicando: “¡Fue espectacular!, me encantó, porque estábamos en Chile con su familia, en el campo. Fue de película y me tomó por sorpresa. La familia y Benja sabían lo que se venía, yo me quería tirar a tomar la siesta y él me dijo que fuéramos a caminar, todo fue muy romántico porque se arrodilló frente a mí y fue divino”.