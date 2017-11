A pesar de algunos esfuerzos que se han hecho por controlar y reducir los residuos plásticos, según datos del año 2015, se estima que al menos 8 mil millones de toneladas flotan en los océanos, algo que es alarmante, puesto que el plástico es una invención de un poco más de 100 años.

Es sabido que el plástico genera un sinfín de problemas medioambientales, como islas de basura en el océano, micro cristales tóxicos en el agua que bebemos, una gran muerte de animales que ingieren plástico, entre muchas otras cosas.

Sin embargo, un reciente descubrimiento podría ayudar a reducir este nocivo elemento creado por el hombre: se trata de un hongo que come plástico. Científicos del World Agroforestry Centre (ICRAF) y el Instituto Botánico Kunming en China, creen haber descubierto una solución sostenible y eficaz para eliminar los residuos plásticos y frenar el enorme impacto que causan en el medio ambiente.Pero encontrar esta solución no fue sencillo, ya que el equipo de investigadores tuvo que recorrer el mundo entero para buscar soluciones naturales que ayudaran a frenar el impacto del plástico. Y la solución la encontraron en el vertedero de Islamabad, en Pakistán.

El nombre científico de este hongo es Aspergillus Tubingensis, y es capaz de crecer y reproducirse sobre las superficies plásticas, descomponiendo así las cadenas de polímeros que componen el plástico.

“Incluso los plásticos que, de cualquier otra manera, permanecerían en el medioambiente durante años, pueden ser descompuestos por estos hongos en cuestión de semanas“, declaró Sehron Khan, quien es el director de este innovador estudio. Aunque es muy esperanzador, todavía se está lejos de poder usar este hongo de forma masiva, ya que se deben realizar pruebas controladas para que los científicos se aseguren de que este hongo no tiene efectos secundarios indeseados que podrían empeorar las cosas.Además, se debe mejorar el rendimiento de este hongo fuera del laboratorio, ya que los factores externos del medioambiente como el pH o la temperatura le afectan.De todas maneras, pareciera ser una gran alternativa al gran problema del plástico que aqueja a la Tierra.