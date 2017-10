Con esta fotografía Jocelyn Medina defendió férreamente a la agrupación que plagió a ‘Cachureos’

Estoy muy apenada por esta noticia!!! Arrestados los chicos de K-CHUREOS DE CONCHALI a todos les puede parecer que son personas que lucraban haciéndose pasar por los personajes del clásico Cachureos!!! Pero doy fe QUE NO ES ASÍ! ellos de manera muy profesional lo hacen por más de 10 años, tal como muchas personas viven de la imitación de otros artistas, vendiendo su show como dobles…. y lo encuentro valido, mientras se haga con profesionalismo. Ahora el tema es que ellos ( k-chureos de conchali) son muchachos que más que lucrar con este show, ellos hacen millones de eventos a beneficio, siempre he podido contar con ellos para ayudar a los demás, sin pedir ni un peso, ni para el traslado!! viven haciendo caridad, alegrando a miles de niños y familias en eventos de beneficio y cuando cobran es un precio justo y lo hacen con todo el cariño y el profesionalismo que se merece ser el doble de Cachureos, su show es muy bueno!!! Yo he contado con ellos en dos ocasiones para eventos a beneficios de niños enfermos y cómo son de la comuna que me vio crecer… conozco lo buenas personas que son.. espero todo esto quede en nada y les permitan seguir alegrando a más niños enfermos, gente que lo necesita, sin lucrar en absoluto. FUERZA K-CHUREOS DE CONCHALI💪🏻💪🏻💪🏻

