¿Con qué signo del zodiaco tienes más química?

Entonces ¿cómo tomar en cuenta lo que dicen los astros acerca de nuestra compatibilidad con uno u otro signo? Como en todo, no hay “blancos” o “negros” sino matices que van definiendo la situación de acuerdo a cada personalidad. Cada signo tiene una forma de ser más o menos representativa y es por ello que hay algunos signos que pueden encajar mejor o no. Esto no quiere decir que si tu signo no es compatible con el de tu pareja según los astrólogos no es que ello vaya a comprometer la relación, sino que los especialistas sólo intentan dejar en claro qué signo tiene una mejor relación con otro.

La química entre los signos

Joe Fernández, un reconocido astrólogo argentino, explicó al sitio Infobae que en general son los signos “opuestos” los que mejor se llevan entre sí y los que más pasión tienen. “Los opuestos permiten explorar y experimentar lo que no poseemos, logrando un encuentro único”, dijo. Asimismo, el sitio Actitud Fem resume qué signos son los que mejor se llevan contigo en cuanto a la química sexual.

Aries Las personas que nacieron bajo este signo se caracterizan por ser muy apasionadas en el amor, por lo tanto, necesitan una pareja que acompañe esa cadencia. Compatible con: Sagitario, Escorpio y Libra.

Tauro Este signo es terrenal por naturaleza y le gusta tener todo bajo control. Su estabilidad necesita de un signo intuitivo y emocional, de acuerdo a Joe Fernández. Compatibilidad: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio.

Géminis Para los geminianos, un potente afrodisíaco es una charla interesante, así como la creatividad y las cosas fuera de lo común. Necesita un signo que siga la rapidez de su mente. Compatibilidad: Aries, Leo, Libra, Acuario, Sagitario.

Cáncer Es el signo sensible y romántico del zodiaco. Para los cancerianos, la relación sexual debe estar atravesada sí o sí por el amor, además de que adoran que los guíen durante la experiencia amorosa. Compatibilidad: Escorpio, Capricornio, Piscis, Tauro.

Leo Los leoninos son apasionados por naturaleza y se brindan por completo a los juegos del amor. Son sensuales y prefieren estar con aquellas personas que admiran su físico y destrezas. Compatibilidad: Libra, Aries, Acuario.

Virgo Las personas de este signo ponen al amor y la sexualidad en un mismo plano, por lo que la buena química la encuentran con aquellas personas con las que se sienten realmente cómodos. Compatibilidad: Tauro, Piscis, Capricornio.

Libra Los librianos son seguros de sí mismos y saben lo que quieren y buscan. Necesitan una pareja con la que puedan demostrarle de qué son capaces cuando entran en acción. Compatibilidad: Sagitario, Escorpio, Aries.

Escorpio Son sensuales y extrovertidos, y no cualquiera es capaz de tener buena química con los escorpianos, pues necesitan de una pareja que esté a la altura de las circunstancias y les haga “perder la cabeza”. Compatibilidad: Aries, Leo, Sagitario y alguien más de Escorpio.

Sagitario Aventurero y audaz. Este signo necesita sentirse libre para experimentar nuevos desafíos, sintiéndose libres y creativos. Compatibilidad: Acuario, Libra, Aries, Leo.

Capricornio Las personas de capricornio son realistas y tienen los pies sobre la tierra. Buscan que sus parejas sean cómplices en el amor y necesitan sentirse en completa sincronía con su compañero de juegos amorosos. Compatibilidad: Cáncer, Virgo, Escorpio, Tauro.

Acuario Imaginativos, creativos y fantasiosos, así son los acuarianos, y no cualquiera puede llegar a tener buena química sexual con este signo, puesto que necesita de alguien que siga su alocada imaginación. Compatibilidad: Leo, Libra, Aries, Géminis.

Piscis Para las personas de este signo, la relación sexual es una conexión entre las almas, por lo que necesitan una compañía que se acople a esa forma de ver la vida. Compatibilidad: Escorpio, Cáncer y Virgo.