Coté López sorprendió a sus seguidores al compartir foto con cuestionada moda de zapatos

Tenemos que creernos el cuento pue’ 😌 de eso se trata 😅😂😁todo está en la ACTITUD ( bueno mi marido lo llama “ perso” jajajaja🙄)😁😁😁😳 …. ay! esa manía mía de encantarme hacer lo que al resto no le gusta que haga 🤤😍 Welcome SScHALA bota✌🏻😁✌🏻 #pijamastyle👌🏻😍 me encanta @modnastudio

A post shared by Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) on Nov 10, 2017 at 4:22am PST