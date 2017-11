El cariñoso mensaje que Oriana Marzoli envió a Luis Mateucci por su cumpleaños número 30

Oriana Marzoli y Luis Mateucci se convirtieron en una de las parejas más polémicas del reality show de Mega, “Doble Tentación”. Sus constantes peleas entre ellos y con los demás participantes del programa hicieron que se ganen varios detractores, tanto dentro como fuera.

Sin embargo, tras su salida del encierro, la pareja pareció no mostrarse afectada por haber sembrado tantos enemigos en Chile y decidieron ir a probar suerte a España, lugar donde arrendaron su propio departamento y donde se establecieron con trabajos.

Desde allá, la pareja mantiene contacto a través de las redes sociales con algunos de sus admiradores, mostrando así la buena vida que llevan en el país europeo.

Además, cada vez que pueden manifiestan lo mucho que se aman, por lo que esta vez Oriana decidió enviar un cariñoso saludo de cumpleaños a Luis Mateucci, quien cumplió 30 años. Es así como con una foto de ambos, la venezolana escribió: “Feliz cumpleaños a la persona que me hace arriesgar, que me incentiva a hacer cosas nuevas y que me acepta con mis defectos y virtudes. Te mereces solo lo mejor del mundo. Love you @Luis_mateucciof”.

Contrario a otras publicaciones en las que ambos reciben insultos, esta vez la foto recibió varios mensajes afectuosos saludando al ex chico reality por su cumpleaños. Es así como hubo comentarios como “Ori son los mejores!!!! Feliz cumple para @luis_mateucciof” o “Felicidades Luis que disfrutes mucho de tu día junto a Oriana y que os deseo lo mejor un besazo para los dos”.

Actualmente, la pareja se encuentra de vacaciones en Nueva York, Estados Unidos, y desde allá han compartido una serie de videos y fotografías con sus respectivos seguidores.