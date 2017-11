Durante la jornada de este domingo se vivieron las elecciones presidenciales en Chile las cuales dejaron como resultados una segunda vuelta entre Alejandro Guillier y Sebastián Piñera, la cual se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre.

En ese sentido, el día de ayer Marcelo ‘Chino’ Ríos no se mostró muy contento con el hecho de que Guillier pasara a segunda vuelta, por lo que no dudó en usar su cuenta personal de Twitter para arremeter contra él.

Por ello es que el ex tenista escribió: “Lo único que me faltaba… que ahora salga presidente de Chile un periodista. Me estay hueviando…”. Luego, sólo unos minutos más tarde, agregó: “Sólo acuérdense que los periodistas son buenos para mentir”, haciendo una clara alusión a la mala relación que tiene con la prensa.

Lo único que me faltaba… que ahora salga presidente de Chile un periodista 😳🙈 me estay hueviando… — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) November 20, 2017

Solo acuérdense que los periodistas son buenos para mentir… — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) November 20, 2017

Las palabras del ex número 1 no cayeron para nada bien en el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien aprovechó el espacio que tiene en la Radio ADN con su programa “Los Tenores” para enviarle un mensaje sin tapujos al ‘Chino’ Ríos.

Primero, Guarello partió diciendo: “El Chino Ríos no es precisamente la oda a la similitud. ‘Lo único que Me faltaba’, este país se unió para joderlo a él. El Chino Ríos que no vota, que nunca ha votado, que no vive en Chile, que tiene toda la plata fuera de Chile y que, además tenía guardaespaldas de la CNI”.

Luego, remató con una frase que desató las risas entre sus demás compañeros de programa, ya que aseguró que: “Si el Chino hubiera votado al menos… es tan gil que se enteró anoche que Guillier era candidato… El Chino Ríos es una vergüenza“.

Escucha el audio con las palabras de Guarello a Ríos: