El controversial personaje interpretado por Daniela Lhorente que llegará a “Perdona Nuestros Pecados”

Hace algunos días se supo que el elenco de “Perdona Nuestros Pecados” está de vacaciones, ya que se encuentran descansando para poder terminar de grabar los capítulos de la primera temporada.

Fue el guionista de la ficción, Pablo Illanes, quien confirmó que pese a que no hay fecha para el término de este primer ciclo, ya están pensando en una segunda parte.

En ese contexto, el área dramática de Mega anunció el fichaje de un nuevo personaje que llegará a cambiar las cosas a Villa Ruiseñor. Se trata de Laura, una bailarina que llegará a trabajar a la casona y que será interpretada por la actriz Daniela Lhorente.

Laura es un personaje inspirado en la aclamada bailarina, Yolanda Montes, más conocida como la “Tongolele”. Esta mujer se robó todas las miradas por sus sensuales movimientos en plena década de los ’50: “Me pareció un desafío interesante investigar lo que era el exótico personaje de la Tongolele. Su baile era entre hawaiano y africano como que rompía las estructuras de la época”, comentó la actriz.

Es más, actualmente, Daniela está tomando clases de baile con un coreógrafo especializado para así lograr captar los movimientos que se utilizaban en esa época, tal como lo hacía Yolanda Montes.

Pero eso no es lo único que el personaje hará, ya que “Laura va a llegar para enredarse con algunos personajes que van a la Casona. No viene solo a bailar, viene a traer conflictos”, indicó Lhorente.

Además, la actriz contó que de a poco ha ido conociendo mejor a sus compañeros de elenco, quienes llevan casi un año trabajando juntos. “Todos han sido muy amorosos y bueno no es fácil llegar a un elenco donde ya llevan su tiempo y están todos súper unidos, pero ha sido súper agradable y estoy súper agradecida. Aunque todavía no he visto a mucha gente porque Laura se desenvuelve en la Casona donde están las prostitutas y los hombres que van para allá”, indicó.

Sobre su debut en “Perdona Nuestros Pecados” todavía no se sabe con certeza cuando será, pero se espera que muy pronto aparezca este nuevo personaje.

Cabe señalar que Daniela Lhorente ha participado de exitosas teleseries mientras fue parte del área dramática de TVN, entre las que destacan “Romané”, “El circo de las Montini” o “Los Pincheira”.