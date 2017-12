Catalina Vega, la hija del humorista Dino Gordillo, vivió momentos de terror y angustia la madrugada del jueves luego de llamar a un taxi para que la llevara a su casa.

La joven de 29 años se encontraba en el Club Chocolate y pidió un taxi para irse a su casa en Ñuñoa, no obstante, el conductor, identificado como Ariel González, se desvió del camino llevándola a un sitio eriazo cerca de la comuna de Huechuraba con la intención de robarle y violarla.

Cuando Catalina se dio cuenta de que algo no andaba bien le dijo al taxista que ese no era el camino y que la lleve para su casa, no obstante, el hombre no hizo caso y continuó con su trayecto, por lo que la hija del humorista decidió llamar a un amigo.

“Yo me hice la calmada y llamé a un amigo y le dije ‘oye sabes que el conductor no me está llevando a mi casa’ y en eso el taxista me quitó el celular, lo apagó y siguió el camino”, relató la joven.

Luego, Catalina continuó su relato señalando: “Se metió a un camino de tierra después de ir por una carretera. No lo identifico bien. En un momento paró el auto, me intenté bajar y escapar, pero me tiró al suelo. No sé cómo saqué fuerza para enfrentarme a él”.

“Me intentaba abrir las piernas. Me pegó mil veces, por todas partes. Tengo mi cuerpo entero herido. Fue mucho rato de forcejeo. Pensé voy a morir, me va a violar, me va a matar. Pero volví a sacar una fuerza y me lo sacaba de encima para que no me violara. Y en algún momento, no sé como, logré zafarme y me metí por unos alambres de púa y empecé a correr y correr. Salté a unos pastizales y me camuflé hasta que llegué a una fábrica y pedí ayuda”, sentenció Catalina.

En tanto, su padre, Dino Gordillo, también expresó su sentir por la terrible situación que le tocó vivir a su hija: “Quiero expresar mi dolor como padre, como familia, por el momento que vivimos con Catalina porque un infeliz la trató de violar”.

“Le rajó su ropa interior este infeliz, le pegó en el rostro, la boca, está con problemas psicológicos grandísimos y estamos luchando por salir adelante, esto está recién comenzando. Gracias a Dios aparecieron unos ángeles que la ayudaron”, contó el acongojado padre.

Cabe señalar que el servicio de localización del teléfono de Catalina Vega fue clave para dar con el paradero de este hombre de 37 años, quien ya tenía antecedentes penales y ahora fue formalizado por abuso sexual y robo con violencia.