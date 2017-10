El desconcertante look con el que Rihanna dividió a sus seguidores

La mundialmente conocida cantante Rihanna suele llamar la atención por los extravagantes looks que elige para pasear, tomarse fotos o para asistir a eventos importantes.

En esta ocasión, la cantante de Barbados impactó con un inusual look mientras se paseaba por las calles de Nueva York, en Estados Unidos. En un estilo bastante extraño, la artista lució una chaqueta con la que dividió a sus seguidores.

Y es que Rihanna utilizó una chaqueta de Vetements con un escote barco, solapas deformadas, rayas diplomáticas y una tercera manga en la espalda, la que quedaba completamente al descubierto.

La intérprete se caracteriza por usar extravagantes trajes a la hora de vestir, y al parecer no le importan las críticas, no obstante, esta vez sus fanáticos realmente no lograron entender qué pretendía con esta vestimenta, por lo que las opiniones estuvieron divididas.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Oct 20, 2017 at 8:00am PDT

“Realmente no entiendo este estilo, parece una araña caminando”; “Un desastre”; “Te sobra una manga Riri”; “Ese tipo en el fondo es como qué diablos es eso”; “¡Esa chaqueta es horrible! O vestido o lo que sea”, fueron sólo algunos de los comentarios que le dejaron sus admiradores.

En tanto otros estuvieron de acuerdo con su elección y aseguraron que lucía hermosa. “Rihanna se ve espectacularmente bien”; “Jajajaj qué demente ella, es única”; “Hermosa” y “Me encanta cómo rompes todas las reglas”, escribió otro grupo de sus seguidores.

Además, la intérprete de Umbrella complementó su look con un gorro de béisbol y una cartera transparente.

¿Qué te parece la vestimenta elegida por la cantante de Barbados?