El difícil desafío que Karla Constant tuvo que hacer para “Mucho Gusto” y que por nada del mundo quiere volver a realizar

Hace algún tiempo Karla Constant se integró al matinal de Mega mostrando su lado más lúdico y osado, sin embargo, un reciente desafío extremo para el programa terminó con la animadora pasándolo muy mal.

Resulta que en “Mucho Gusto” le pidieron a la conductora que se sumergiera en las aguas de Quintero, en la región de Valparaíso, para que así viviera lo que siente un buzo.

El miércoles recién pasado la nota salió al aire y allí se vio cómo Marcela Fuentes, quien es una empresaria que lleva 5 años en el rubro, la ayudó en todo momento.

Tras alejarse de la costa, Karla tuvo que sumergirse a cinco metros de profundidad, y aunque en pantalla no se logra percibir lo que realmente sintió en ese momento, lo que quedó claro es que no fue para nada fácil.

“Como tenía susto, me pasé como media hora sobre el lanchón, convenciéndome de que debía tirarme al mar de espalda, no haciendo una bombita”, aseguró a Las Últimas Noticias. Luego agregó que lo más desagradable fue cuando se metió al agua: “Con el frío del agua me dolía toda la cara. Aguanté un par de minutos y tuve que salir a la superficie”.

Fue después de varias sumergidas que finalmente la incómoda sensación desapareció, no obstante, lo que sí permaneció en la animadora fue el efecto de la presión del agua, ya que sentía como si le estuvieran apretando fuerte la cabeza.

Karla Constant confesó que si bien para ella algunos desafíos son muy difíciles, cuando trabaja trata de olvidar estas preocupaciones. Además, aseguró que muchas de las cosas que ha tenido que hacer en televisión no le gustan o le dan miedo, como subirse a montañas rusas: “Me ha tocado muchas veces y las odio. Todo lo que sea en altura, me carga, pero lo he hecho”, sentenció.