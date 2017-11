El dramático llamado que hizo un amigo de Angie Jibaja

Esta semana Angie Jibaja preocupó a sus fanáticos tras ser internada en un hospital psiquiátrico, ya que supuestamente intentó terminar con su vida.

Su abuelo y su madre han sido quienes han ido contando sobre el estado de salud de la ex chica reality, sin embargo, las versiones han sido contradictorias, ya que el abuelo dijo que intentó terminar con su vida, en tanto la madre dijo que sólo tuvo ideas suicidas.

A pesar de ello, lo cierto es que Jibaja no está en un buen momento, y es por eso que Maggie Liza, su madre, habló con “Intrusos”de La Red para asegurar que la actriz está de mejor ánimo y que ya está en su casa acompañada de sus hijos.

Pero hubo otra persona que también quiso hablar sobre su estado: se trata de su amigo Helmut Linder, quien en conversación con Las Últimas Noticias, aseguró que la estadía de Angie en el centro psiquiátrico la ayudó mucho.

“Angie me ha dicho que se siente más tranquila y que tiene que luchar y salir adelante por sus dos hijos que son chiquitos todavía”, indicó.

Sin embargo, la ex chica reality está con medicamentos para tratar la severa depresión que padece: “A ella le interesaba aclarar que está bien, pero por el momento ha preferido no salir de su casa y quedarse tranquila con su mamá y con sus hijos. Angie es una chica fuerte, pero muy sensible a la vez y no pudo controlar su depresión. Ahora está medicada y controlada”, contó Helmut.

Además, contó que el retorno de la actriz a Perú no ha sido fácil, ya que en Chile tenía proyectos laborales concretos, no obstante, su ruptura con Felipe Lasso hizo que decidiera volver a su país natal.

“Restablecerse en Perú, haber terminado su relación y lograr que sus hijos se adapten a su nueva vida y reiniciar su carrera por acá es difícil. Yo le digo que tenga paciencia y tranquilidad, que las cosas van a ir resultando”, indicó.

Finalmente, contó que su amiga necesita trabajar, ya que mantiene a sus dos hijos, y para eso hizo un importante llamado: “Tenía agendado un evento este fin de semana en Arequipa. Yo le propuse posponerlo, pero no ha querido porque necesita trabajar por ella y por sus hijos”, sentenció.