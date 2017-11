El emotivo mensaje que la esposa de Roberto Bruce le dedicó en redes sociales

El 2 de septiembre del año 2011 el periodista de TVN, Roberto Bruce, falleció luego de que el avión en el que viajaba junto a parte del equipo del matinal “Buenos días a todos”, se estrellara en el archipiélago Juan Fernández.

El fallecimiento de estas personas caló hondo en muchas personas quienes lamentaron el trágico accidente que dejó a muchas familias sin sus seres queridos.

Fue justamente el caso de Andrea Sanhueza, la mujer de Bruce, quien ha sabido salir adelante junto a sus dos hijas, no obstante, asume que no hay día en que no recuerde a su fallecido esposo.

Es por eso que este 1 de noviembre quiso dedicarle unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram.

Con una foto de los dos, Andrea comenzó escribiendo: “Hoy seguramente estás más cerca de este mundo. Hoy seguramente estás más con nosotros, con las niñitas, conmigo, con tus papás, con tus hermanos. Hoy, mi gordito lindo, vuelvo a recordar ese día, ese día que cambió el resto de nuestras vidas y que un día como hoy pasó a ser de un simple feriado a un día especial, en donde más que nunca miro al cielo y te extraño”.

“Recuerdo todo lo vivido que nunca volverá. Pienso en esta nueva vida y te doy las gracias por seguir mostrándome el camino, por tomar mi mano para no decaer, por haber sido el amor de mi vida y por darme la oportunidad de una nueva vida. Espero me sigas dando la fuerza para continuar”, concluyó.

La publicación recibió más de 8 mil ‘me gusta’ y muchos mensajes de fuerza y apoyo.