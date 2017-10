El error de Mariana Di Girolamo sobre Harry Potter que la llenó de críticas en Instagram

Hace algunos días terminaron las grabaciones de la primera temporada de la teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”, por lo que el equipo se tomó unas semanas de vacaciones.

Es por eso que muchos participantes del elenco decidieron salir para poder retomar con energía la segunda parte de las grabaciones. Es el caso de Mariana Di Girolamo, quien interpreta a María Elsa Quiroga en la ficción, y que se encuentra actualmente en Florida, Estados Unidos.

Estando allá, la actriz aprovechó de visitar el parque temático de Harry Potter, el cual se encuentra dentro del Islands of Adventure en Universal Orlando Resort, y fue a través de su cuenta de Instagram que se encargó de evidenciarlo.

En una fotografía, Mariana aparece frente a una réplica del pequeño pueblo de Hogsmeade, una localidad cercana a Hogwarts, el colegio de magia del mundo ficticio creado por J.K Rowling.

No obstante, al querer compartir el momento se equivocó con el nombre del lugar, y en vez de escribir “Hogwarts” puso “Howards”, lo cual la valió de varios comentarios por parte de sus seguidores haciendo alusión a su falta.

Howards A post shared by marianadigirolamo (@marianadigirolamo) on Oct 24, 2017 at 8:04am PDT

“Eso es Hogsmade …. Y por cierto se escribe Hogwarts”, “¡Linda! pero es Hogwarts”, “Como que saliste para atrás con el posteo”, “¡Hogwarts! Me caes bien pero te caíste en esa”, “Hogwarts por favoooor ! Y nisiquiera es Hogwarts es Hogsmeade“, “Es Hogwarts 💔💔 si no sabes no lo escribas“, “Una vergüenza :( yo que tanto quisiera ir y ella lo escribe mal :( te me caíste”, fueron algunas de las críticas que recibió la actriz por este error.