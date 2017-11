Hace sólo unos días la actriz de Mega, Nicole Block, se sometió a un radical cambio de look luego de finalizar las grabaciones en “Tranquilo papá”.

A la artista le encantó su nuevo estilo y es por ello que quiso compartirlo con sus más de 240 mil seguidores en Instagram. En dicha oportunidad, fueron muchos los usuarios que la halagaron por su nuevo look, no obstante, también hubo gente que la criticó mucho, indicando que ese estilo no le quedaba bien.

Es por eso que la fotografía tuvo comentarios como “No por favor, te ves re fea”, “No te ves tan linda como antes con tu antiguo look”, “Ahora no eres carita de ángel jeje qué pasó Fer”, “Uhh que mal ese corte, te veías súper con elanterior”, y “No me gustó ese look, me gustaba el otro”.

Incluso, hubo quienes fueron más allá y la compararon con la voalista del grupo Die Antwoord, Yolandi Viser.

Ante los muchos mensajes de odio que recibió, es que Nicole quiso manifestar su opinión, por lo que decidió alzar la voz haciendo un duro comentario ante quienes la critican.

“#yolandi 💥WTF?

Jamas pense q algo tan banal como un corte de pelo Pudiera tener el PODER de definir cosas como: ser buena o mala persona, ser anorexica drogadicta, una asquerosa etc… Ser distinto no tiene xq ser un estigma, esto habla de una sociedad retrograda y cobarde a los cambios. Discriminar y dar cualidades sociales y psicologicas a Algo como un corte de pelo o ser inmigrante, homosexual, ser gordo, flaco, narigon, Etc …. tan miserables estamos? Ese es el pais que somos? NO!! XQ HAY QUIENES HACEN LA DIFERENCIA, QUIENES ESTUDIAN, QUIENES TIENEN VOCACION, QUIENES TIENEN REFERENTES QUIENES PIENSAN Y SIENTEN…”, fue el extenso mensaje que la actriz difundió a través de Instagram.

Tras la publicación recibió muchos mensajes de apoyo y también algunos en los que le indicaban que quizás su chasquilla no estaba bien cortada y que por eso la hacía ver así, pero que en general se ve bien.

¿Qué te parece?