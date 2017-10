El honesto ‘mea culpa’ que realizó Pangal Andrade tras sufrir grave accidente

El viernes pasado el deportista Pangal Andrade llegó a la urgencia de la Clínica Santa María luego de sufrir un accidente en el cerro, el cual lo dejó con una fractura expuesta en la rodilla izquierda.

A pesar de lo doloroso que fue, tanto él como su pareja, Kel Calderón, decidieron tomárselo con humor, sobre todo tras ser atendido por los médicos y corroborar que todo había salido bien.

Pero al parecer, el deportista ya tuvo suficiente de experiencias extremas. Por lo menos así lo dio a entender este martes luego de compartir con sus más de 450 mil seguidores en Instagram una fotografía donde salía posando en muletas junto a su hermano, quien también sufrió un accidente parecido hace algunos meses.

En la publicación, el ex chico reality realizó un ‘mea culpa’ con respecto a las consecuencias que le traen sus aventuras extremas.

Es así como Pangal comenzó escribiendo: “Y aquí estoy con mi hermanito @lorenzokayak que tuvo un accidente hace 6 meses y sigue cojo, ahora yo estoy cojo para acompañarlo mejor jajajá (broma). Lo único que puedo decir es que me salvé de que no fuera tan grave como lo de él y, pucha, hay que cuidarse más en la vida. No somos de acero o súper hombres, somos tan frágiles que en cualquier momento nos quebramos enteros o nos podemos matar”.

“A toda la gente que hace locuras: siempre pensar 3 veces lo que vas a hacer y recordar que si te pasa algo a ti, no te pasa solo a ti, sino que a todo tu círculo que te quiere y que te ama. Por eso a cuidarse más y pensar en tus seres queridos”, concluyó su relato.

Tras la publicación, sus seguidores lo llenaron de mensajes de apoyo como “Mucha fuerza”; “Aguante Pangal”; “Recupérate pronto”; “Qué buena reflexión”; “Ánimo” y “Toda la razón”. Además, la imagen ya suma más de 21 mil ‘me gusta’.