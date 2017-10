El inesperado ’round’ que protagonizaron Denise Rosenthal y Pamela Díaz en “La Divina Comida”

La noche de este sábado volvió a las pantallas de Chilevisión el programa, “La Divina Comida”. En esta oportunidad, el canal invitó a Denise Rosenthal, José Miguel Viñuela, Sergio Freire y Pamela Díaz para que fueran los protagonistas de este episodio.

Los cuatro invitados lograron sacar grandes carcajadas entre el público que veía el programa, no obstante, también se vivió un pequeño ‘encuentro’ entre Denise Rosenthal y Pamela Díaz justamente cuando cenaban en la casa de ‘la fiera’.

En ese contexto, la cantante señaló en tono de risa “creo que me voy a tirar un flato ahora”, luego de que Viñuela le sobara la espalda. Ante esto, Sergio Freire también le respondió bromeando: “por favor tíratelo, yo te lo atajo”, por lo que Denise le contestó: “Sí sé. Sé tirarme flatos”.

Frente a esta situación, Pamela Díaz le dijo “a mí me daría vergüenza”, pero Rosenthal le contestó: “A mí no, yo encuentro que es algo normal… ¿Por qué hay que simular que un ser humano no se tira gases? Es parte normal del cuerpo”.

“Sí, pero yo tendría que oler tu gas”, le respondió ‘la fiera’, por lo que Denise volvió a insistir: “Yo hago pipí, yo hago mis necesidades, no es necesario contarles qué hago, pero…”

Pero Díaz la interrumpió y le dijo “Tus gases y tus flatos puedes tirártelos privadamente”, por lo que, en un tono mucho más serio, la cantante le dijo: “No me lo voy a tirar ahora acá, pero ¿cuál es el problema de conversarlo?”.

Pasados unos segundos, Pamela le preguntó a Denise: “¿Tú te has tirado un gas delante de tu pareja?”, ante lo que la joven cantante le contesto que sí, frente a la mirada ‘horrorizada’ de Díaz.

“Pero tus gases deben oler como a Poett. Debe ser como apretar un Glade Toque”, le respondió bromeando Sergio Freire, desatando las risas de todos los participantes.