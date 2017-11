El irónico meme que compartió candidato independiente en breve aparición en franja electoral

Elias Ramos, candidato independiente por el distrito 20 -que comprende la Provincia de Concepción- utilizó todo su ingenio para aprovechar el segundo de tiempo que le asignaron en la franja parlamentaria emitida por televisión abierta.

En su aparición del domingo 12 de noviembre, el aspirante al Congreso empleó un meme para burlarse de si mismo y del corto tiempo que disponía para mostrar sus ideas.

En concreto, mostró un meme con la imagen del popular “Bad luck Bryan” que mostraba su nombre a los costados y señalaba: “Logra aparecer en la franja… le dan un segundo“, a lo que agregó un sonido de pato de fondo.

Eso sí, no se trata de la única novedad de su candidatura, ya que en las calles también se ha hecho notar por su propaganda.

Pero en lugar de fabricar pancartas de gran tamaño, optó por “mini palomas” que le permitieron ahorrar dinero y, al mismo tiempo, darse a conocer en las calles.

“Aunque mi letrero es pequeño, mi compromiso es gigante“, se puede leer en ellas.

Las mini palomas están causando furor!!!!#votaindependiente #vota99 Posted by Elias Ramos on Monday, November 6, 2017

Ramos es abogado y profesa la religión evangélica. Dice que se decidió a ser candidato independiente al no encontrar espacios en alguna tienda política. Lo anterior, pues reconoce ser conservador en muchas materias, pero también progresista en otras. Así por ejemplo, respecto de la familia, dice creer en el concepto tradicional, padre, madre e hijos. No obstante, “en Chile tenemos realidades que no podemos desconocer. La mitad de los hogares son monoparentales. O hay una mamá o un papá a cargo”.

Un sector de la familia de su madre, los Muñoz, sufrió las atrocidades de la dictadura, eran eminentemente de izquierda. Por ello, entre otras razones, habla de Golpe Militar y dictadura. Dice que no hay que olvidar el pasado para no cometer los mismos errores en el presente y el futuro, y aunque “ideológicamente” está más cercano a partidos de la centro derecha, sostuvo, “ninguno de los partidos está en condiciones aptas para representar un proyecto que está en contra de la corrupción”.

Vía Página 7 / Diario Concepción