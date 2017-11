El osado desnudo de Josefina Fiebelkorn en íntima escena de “Dime quién fue”

La noche de este domingo TVN estrenó su nueva teleserie nocturna, llamada “Dime quién fue”, y que está protagonizada por Antonia Santa María, Claudia Di Girólamo, Amparo Noguera y Francisco Reyes.

Si bien la ficción no logró derrotar a su competencia de Mega, sí fue muy comentada en Twitter bajo los ‘hashtags’ #DimequienfueTVN y #DimequienFue.

En el primer episodio se mostró cómo Laura (Antonia Santa María) se enteró a través de Adriana (Claudia Di Girólamo) que su madre no se suicidó hace 20 años como le hicieron creer toda su vida, sino que fue asesinada por alguien del hotel Santuario, lugar en el que mayormente se desenvuelve la historia.

Todos quienes trabajan en dicho hotel tienen cosas que ocultar, por lo que Laura deberá buscar la verdad y decidir si cobrar venganza, en especial cuando descubra que Manuel (Francisco Reyes), de quien se enamoró al llegar al hotel, está dentro de los sospechosos del asesinato. Además, este hombre es el ex marido de Adriana, la mujer que la ayudará con su investigación, por lo que las cosas podrían complicarse aún más.

Sin embargo, más allá de la historia hubo algunas escenas que fueron ampliamente comentadas en redes sociales; la primera fue la que protagonizó Mayte Rodríguez en el gimnasio, y la otra fue una íntima escena llevada a cabo por Íñigo Urrutia y Josefina Fiebelkorn.

Fue justamente esta última la que más comentarios tuvo en Twitter, debido a que Fiebelkorn se mostró completamente desnuda. Su personaje se llama Fernanda Silva, y es una mujer de 30 años que mantiene una relación con Alonso Rodríguez (Iñigo Urrutia), a pesar de que desconfía de él.

Para revertir la ‘frialdad’ que tuvo con él durante varios días, es que Fernanda decide seducirlo, y fue en ese contexto que mostró toda su sensualidad.

Revisa las reacciones en Twitter:

Okay, en la teleserie #DimeQuiénFue actúa la Josefina Fiebelkorn, me quedo con esta nocturna, obvio 👌🏽

#DimeQuienFue que bueno que Mega no se ha llevado a Josefina F….. No sé qué más, me encanta ella.

— Ema Sanhueza M. (@SanhuezaEma) November 13, 2017