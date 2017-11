El romántico mensaje que Karla Melo compartió para celebrar sus nueve años y medio de relación

Hoy se cumplen 9 años y medio de amor contigo @hanseberhard y me siento completamente feliz de que nos entendamos tan bien a pesar de lo diferentes que somos, sé que el amor verdadero se construye cada día y nosotros hemos dado pasos lentos pero seguros. Por fin tenemos nuestro hogar y pronto comenzaremos a llenarlo de recuerdos hermosos❤️❤️❤️ TE AMO @hanseberhard Y ESPERO QUE SEAN MUCHOS AÑOS MÁS ❤️❤️❤️❤️

