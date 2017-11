El sentido y motivador mensaje que Gala Caldirola le envió a Mauricio Isla tras su lesión

La vida te pondrá obstáculos , pero tú eres el único que puede ponerse límites! Y si alguna vez olvidas todas las razones por las que vale la pena seguir luchando, ahí estaré a tu lado, para que jamás te rindas y nunca dejes de creer en ti , por qué te admiro y estoy orgullosa de ti , amo lo que hemos construido juntos y sueño con lo que aún está por construir!!!❤️ animo mi amor!!! Es hora de recuperarte de tu lesión!!! #teamo #love #work #pasion

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Nov 6, 2017 at 9:32am PST