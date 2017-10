El tierno detalle en foto de Mauricio Isla que demuestra su amor por Gala Caldirola

Hace unos meses tome una decisión muy importante… Decidí seguir a mi corazón e irme al lado de la persona que amo.❤ Hoy queremos contaros que al poco tiempo supimos que había sido la mejor decisión tomada con el corazón y con el instinto , por que estaba embarazada!! 👶🏼 Y si tú mi amor pudieras verme en este momento, no puedo dejar de emociónarme mientras escribo esto, por qué no solo me doy cuenta de que realmente tu serás el amor de mi vida, si no que ahora también sé que a tu lado voy a vivir la experiencia más bonita, de dar una vida, de ser mamá. Solo le pido a dios que nos acompañe, y que nos proteja siempre de lo negativo! que nos llene de amor y mi bebe venga sanito! Esta es la sorpresa más maravillosa que he recibido nunca! Y saber que estamos juntitos en esto es lo único que necesito! Confió en ti y sé todo el amor que sabrás darle a nuestro bebe y los valores que serás capaz de enseñarle! Te amo para siempre!! Ahora somos uno más….❤🙏🏼 #baby #teamo #mivida

