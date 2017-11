Hace algunos días, un comentario hecho en Twitter por Marcelo ‘Chino’ Ríos generó una verdadera polémica que todavía sigue dando que hablar.

En dicho mensaje, el ex tenista se refirió a las elecciones presidenciales, dejando claro que no le gustaría para nada que Alejandro Guillier fuera electo presidente y que su opción para la segunda vuelta es el empresario Sebastián Piñera.

“Lo único que me faltaba. Que ahora salga presidente de Chile un periodista”. Luego de este tuit, Ríos agregó: “Sólo acuérdense que los periodistas son buenos para mentir”.

Tras sus dichos, fueron muchos los que arremetieron contra el ex deportista, sacándole en cara que ni siquiera vota, entre ellos el periodista Juan Cristóbal Guarello.

Pero quien quiso salir en su defensa fue su esposa, Paula Pavic, quien se mostró indignada, por lo que utilizó la misma red social para hacer sus descargos.

“Marcelo no pesca los malos comentarios pero la verdad es que a mi me indigna la cantidad de estupideces que le dicen, tal ves yo no tengo tanta gente que escuche lo que digo pero me encantaría poder responder muchas de las cosas que nos critican”, escribió en un primer tuit.

Luego, la esposa del ‘Chino’ Ríos agregó: “Lamentablemente la mayoría de la gente no entendió lo que Marcelo dijo como una ironía porque odia a los periodistas pero se que tiene muchos fundamentos para no querer que salga presidente”.

Recordemos que hace algunos días en el programa de Canal 13, “Las dos caras de la moneda”, Alejandro Guillier fue consultado por los dichos de Ríos a lo que respondió: “Lo peor sería que fuera un tenista… ¿Te imaginas al ‘Chino’ Ríos gobernando el país? Sería un raquetazo”.