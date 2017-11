Para muchos encontrar el amor es un tema muy importante, y quienes no tienen una relación muchas veces se cuestionan por qué no les toca a ellos.

Es por eso que el portal Nueva Mujer consultó al tarot para saber las razones que hicieron que este año no pudieras enamorarte, y todo tiene relación en las características que te entrega tu signo zodiacal.

Así que si eres de los que cree en los signos zodiacales mira la razón que hizo que no te pudieras enamorar este 2017:

Aries

(Del 21 de marzo al 19 de abril)

En lugar de ver el amor como algo que se suma a tu vida, sólo lo viste como algo que te ahoga o te impide vivir la vida que deseas vivir. No te has permitido creer que si encuentras a la persona adecuada, el amor puede ser un soporte, algo te te impulsa y te levanta. Sin embargo, estás convencida de que enamorarse significa que tienes que renunciar a tu estilo de vida para convertirte en algo monótono, cuando en realidad, el amor hace que todo sea más emocionante.

Tauro

(20 de abril al 21 de mayo)

A pesar de que eres una persona cariñosa, no has logrado enamorarte porque sólo quieres controlar todo. Tu necesidad de seguridad y control, te ha impedido ver que el amor es una locura impredecible. Deja de querer controlarlo y recuerda que no puedes escribir una historia de amor antes de tiempo. Acepta que el amor es espontáneo y cambiante pues involucra a dos mentes independientes muy diferentes.

Geminis

(22 de mayo al 21 de junio)

Eres muy divertida y aparentemente despreocupada pero en realidad eres muy dura contigo misma y no te darás permiso de dejar que alguien entre en tu vida, aún con lo bien que pueda hacerte. Si bien eres buena en “ir con la corriente” y encontrar diversión en la situación, todavía no has aprendido a ser verdaderamente vulnerable con otra persona.

Cáncer

(22 de junio al 22 de julio)

Cuando se trata de amor, eres muy tierna y abierta. El problema es que te enojas con cosas pequeñas que terminan causando daño por cómo reaccionas. Es muy importante que recuerdes que te mereces a alguien grandioso pero que también debes esforzarte por comprender los defectos de tu pareja y que no todos son tan sensibles como tu. Los defectos y discordancias son algo en lo que tse debe ir trabajando. Cuando aprendas a no desperdiciar energía en cosas insignificantes, serás mucho más feliz en el amor.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En lugar de dejar que tu encanto haga lo suyo, te dejas llevar por estar tratando de planificar todas tus relaciones agobiada por el futuro. Siempre quieres que tus relaciones sean perfectas, seguir una pauta y dominar todo para que todo gire alrededor de ti. No olvides que el amor es un viaje de dos.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Te centras demasiado en por qué las cosas no funcionarían con alguien o en tratar de encontrar deficiencias en ellas como para seguir adelante con esa persona. Es como un mecanismo de defensa ante todo lo que realmente estabas esperando y eso no te dejará ser feliz nunca. Te asusta arriesgarte incluso si eso significa una increíble felicidad.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Quieres comodidad y tranquilidad de un ser querido a largo plazo pero al mismo tiempo quieres dedicarle al cien a tu carrera o vida social. No es posible hacer todo al cien. Si no encontraste el amor en 2017 es porque aún no estás dispuesta a hacer pequeños sacrificios por otra persona y aún no te has dado cuenta de que enamorarte y comprometerte con una persona no significa que tengas que renunciar a tu vida independiente, tus amigos o tu sentido de la diversión: puedes lograr un equilibrio perfecto entre todo, solo tienes que trabajar en ello.

Escorpión

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No te enamoraste en 2017 porque tu perspectiva de las citas no es tan justa como crees. Quieres tener tus secretos, tu privacidad y tu individualidad, pero también quieres que la otra persona estuviera todo el tiempo disponible, abierta y lista a tu disposición para que nunca tengas que preocuparte por los celos o la inseguridad. Liberarte y liberar al otro no significa que hará lo que quiera pero sí generará un sentido de confianza entre ambos.

Sagitario

(Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu optimismo es genial, pero también puede significar que a veces eres demasiado pasiva y despreocupada sobre tu vida amorosa. Eres maravillosa y divertida, pero siempre has esperado a que la otra persona sea la valiente y de le primer paso. Hasta que no empieces a tomar decisiones activas para tu propia vida amorosa, no encontraráa a la persona adecuada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu ambición y tu enfoque en tu carrera son cualidades admirables, y está bien canalizar todo hacia tu trabajo si no te importa enamorarte en este momento. Pero si comienza a sentirse solo y comienza a sentirse frustrado por el hecho de no conocer a nadie, debe estar dispuesto a hacer algunos ajustes. Tienes que estar dispuesto a hacer espacio para alguien en tu vida, priorizarlos, no hacer que compitan con tu carrera. Puede lograr un equilibrio justo y saludable entre el trabajo y el amor, solo tiene que intentar primero.

Acuario

(Del 21 de enero al 18 de febrero)

En lugar de permitirte experimentar la alegría y el placer de dejarte llevar por tu corazón y abrirte a alguien que realmente te haga feliz, te mantienes distanciada y alejada de cada persona que intenta acercarse. Tiendes a confundir tus estándares y no distingues cuando alguien de verdad entrega su corazón. Hasta que sepas que no puedes encontrar una auténtica alegría sin un pequeño riesgo también, continuarás estando sola.

Piscis

(Del 19 de febrero al 20 de marzo)

No hay nada de malo en ser optimista pero a veces idealizas demasiado al amor. Te asustas cuando las cosas se acomodan demasiado bien o cuando te das cuenta de que nada es como lo pensabas (aún cuando sea maravilloso). Tu imaginación es muy poderosa pero debes tener cuidado de mezclarla demasiado en el amor ya que puede distraerte de encontrar algo real.

vía: nuevamujer