Esta es la verdad tras supuesto hecho paranormal que ocurrió en programa conducido por Francisco Saavedra

En un reciente capítulo del programa conducido por Francisco Saavedra, “Contra Viento y Marea”, se produjo una extraña situación que en su momento pasó desapercibida, pero que con el paso de los días llamó la atención de la gente.

Todo comenzó cuando se viralizó un video donde se puede ver cómo un ramo de flores levita de un lado a otro, algo que perturbó a varios usuarios de la web, ya que no hay nadie cerca que las pudo haber lanzado.

Miren el ramo de flores detrás de la niña…Parece q fuimos los únicos q nos dimos cuenta @aguilarsapunar #contravientoymarea #paranormal pic.twitter.com/3P7PTS8G7s — Angieloopy (@angieloopy) October 31, 2017

El revuelo fue tanto que el propio director de contenidos del Área de Realidad de Canal 13, Mariano Gallardo, manifestó que tuvo que revisar las imágenes más de cinco veces.

Él fue quien se encargó de editar el material, por lo que su extrañeza fue tanta que decidió volver a revisar las imágenes. Al principio asumió que pensó que se trataba de una broma de algún cibernauta, no obstante, cuando miró de nuevo las imágenes quedó estupefacto: “Se me pusieron los pelos de punta, fue bien escalofriante, porque pensé que esto no iba a estar. Nadie del equipo se percató en el terreno de esto ni cuando lo editamos”, señaló a Las Últimas Noticias.

Sin embargo, un periodista llamado Walter Arrue aseguró haber encontrado la explicación a este hecho. El profesional buscó el capítulo en YouTube en calidad HD, y se dio el tiempo de revisar cuadro por cuadro hasta que notó algo: “Descubrí que había otra persona (que podría ser un niño, porque se ve una zapatilla pequeña), que en la primera imagen no se notaba (atrás de unas flores). Se ve que detrás de la niña morenita mueve el ramo (al tomarlo por el largo tallo). Pasa tan rápido la imagen que muchos no se dieron cuenta“, indicó.

De todas formas, Mariano Gallardo todavía tiene dudas al respecto: “Efectivamente veo una cabeza negra, pero yo estaba en ese lugar y no recurdo haber visto a alguien escondido detrás de un asiento. Lo comenté en el equipo y estamos estupefactos, porque no recordamos haber visto a alguien ahí“, señaló.

Por su parte, Francisco Saavedra comentó que él no ve a la persona de la que hablan, pero que le teme más a los vivos que a los muertos.

¿Crees que se trató de un hecho paranormal?