Esta es la verdadera historia que inspiró a la teleserie “Perdona Nuestros Pecados”

La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo de ‘Primer Plano’, espacio en el cual sus panelistas se dedicaron a hablar de la teleserie del momento, ‘Perdona Nuestros Pecados’.

En este contexto, hablaron de los secretos y teorías que giran en torno a la historia, pero además, la conductora del programa, Francisca García-Huidobro reveló la historia real en la que está basada la historia de María Elsa y el padre Reynaldo.

Se trata de la historia del sacerdote Gerardo Joannon, quien durante las décadas de los ’70 y ’80 dio en adopción a muchos bebés recién nacidos de jóvenes de familias de clase acomodada de Santiago.

Lo anterior se da en el contexto de que los padres no querían que sus hijas fuesen madres a tan temprana edad o, en algunas ocasiones, eran ellas mismas quienes pedían ponerle término a sus embarazos.

Debido a esto, el padre -con el supuesto propósito de mantener con vida a los bebés que estaban por nacer- gestionó adopciones irregulares, dando el contacto de reconocidos ginecólogos, quienes conocían a familias que no podían tener hijos y que anhelaban uno.

De acuerdo a la información que entregó la conductora del programa de farándula, esta historia se hizo pública luego de que una mujer encontrara a su hija después de 30 años. Sin embargo, la revelación más famosa en ese contexto fue la de un hijo de Andrés Rillón, un conocido actor y comediante chileno, quien murió a principios de este año.

“Él era el papá de la guagua que en Perdona Nuestros Pecados hicieron pasar por muerta. Él toda la vida dijo: ‘Mi hija no está muerta’ y la buscaba y la buscaba (…) 30 años después apareció la niña y fue a buscar a su mamá, quien en la ficción sería María Elsa, quien -en la vida real- se llama María Carolina”, fue parte de lo que García-Huidobro señaló.

Además, la animadora del espacio aseguró que en ese momento la mujer le confirmó a la joven que era su hija, no obstante, no quiso tener ningún tipo de relación con ella porque ya tenía otra familia.

Por otro lado, García-Huidobro también reveló que en la vida real María Carolina (María Elsa en la ficción) habría tenido un intenso romance con el padre Gerardo Joannon (Padre Reynaldo en la teleserie).

“El padre Joannon tuvo un amor de muchos años con esa mujer, le costó bastante caro, tuvo un divorcio… Quizás no es bueno contar los detalles porque no sé si será lo mismo en la ficción (…) Pero esta teleserie quería hacerse hace muchos años y en ese momento TVN no quiso hacerla, bueno eran otros tiempos, donde la iglesia tenía mucho más poder”, concluyó.

